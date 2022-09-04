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Giriş Tarihi: 4.9.2022

Efsane veda etti

Efsane veda etti

Tenis tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Serena Willams, son turnuvası olacağı söylenen ABD Açık’ta 3. turda elendi. Gözyaşlarıyla tribünleri selamlarken adeta “Elveda” dedi

Kadın tenisinde idol isimler arasında yer alan Maria Sharapova'nın ardından bir efsane daha kariyerini noktaladı… Serena Williams, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, Avustralyalı Ajla Tomljanovic'e 2-1 yenilerek 3. turda elendi. Bir ay önce Vogue dergisine verdiği röportajda emekli olacağı sinyalini veren Serena, gözyaşlarına hakim olamadığı maç sonu açıklamasında babası, annesi ve ablası Venus'e teşekkür etti. Kararını gözden geçirip geçirmeyeceği sorusuna, "Sanmıyorum ama asla bilemezsin" yanıtını veren 40 yaşındaki Williams, "Hâlâ tenis oynayabiliyorum ama bir anne olmaya ve Serena'nın farklı bir versiyonunu keşfetmeye hazırım" yorumunu yaptı. Serena'nın kariyerinde 23'ü grand slam olmak üzere 73 tekler şampiyonluğu ve 4 olimpiyat altın madalyası bulunuyor.

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