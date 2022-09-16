Taha Akgül 3. altın için finalde

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül, finale yükseldi. Olimpiyat şampiyonu 125 kilodaki milli sporcumuz, ikinci turda Macar Daniel Ligeti'yi 4-0, çeyrek finalde Kanadalı Dhesi'yi 8-2 yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde son dünya şampiyonu İranlı Amir Zare ile karşılaşan Taha, son bölümde aldığı puanlarla rakibini 4-2 yenerek adını finale yazdırdı. Geçen yıl yenildiğiZare'den rövanşı alanTaha Akgül, bu akşamfinalde Moğol Munkhturile karşılaşacak. 2014 ve 2015 yıllarında dünya şampiyonu olan başarılı güreşçimiz 3. altın için mücadele verecek.