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Giriş Tarihi: 16.9.2022

Taha Akgül 3. altın için finalde

Taha Akgül 3. altın için finalde
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül, finale yükseldi. Olimpiyat şampiyonu 125 kilodaki milli sporcumuz, ikinci turda Macar Daniel Ligeti'yi 4-0, çeyrek finalde Kanadalı Dhesi'yi 8-2 yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde son dünya şampiyonu İranlı Amir Zare ile karşılaşan Taha, son bölümde aldığı puanlarla rakibini 4-2 yenerek adını finale yazdırdı. Geçen yıl yenildiği Zare'den rövanşı alan Taha Akgül, bu akşam finalde Moğol Munkhtur ile karşılaşacak. 2014 ve 2015 yıllarında dünya şampiyonu olan başarılı güreşçimiz 3. altın için mücadele verecek.

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Taha Akgül 3. altın için finalde
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