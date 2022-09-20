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Giriş Tarihi: 20.9.2022 17:31

Mike Tyson, hayranlarına kötü haberi verdi! Son görüntüsü endişelendirdi

Mike Tyson, hayranlarına kötü haberi verdi! Son görüntüsü endişelendirdi

ABD'li efsanevi boksör Mike Tyson'ın son görüntüleri gündem oldu. Ünlü boksör, bir havalimanında tekerlekli sandalye kullanırken görüldü. Hayranlarını endişelendiren eski boksör Mike Tyson, hastalığı hakkında açıklama yaptı.

Eski efsanevi ABD'li boksör Mike Tyson, bir havaalanında sevenleri tarafından tekerlekli sandalyede otururken görüntülendi. Ayakta durmakta güçlük çektiği görülen Tyson, hayranlarını endişelendirdi.

"ACIDAN KONUŞAMIYORUM"

ABD haber sitesi Newsmax'e konuk olan Mike Tyson, hayranlarını endişesini gidermek adına açıklama yaptı. ABD'li boksör "Siyatik hastalığına yakalandım" diyerek, ayakta durmasını engelleyen hastalık hakkında "Ağrı arada kendini gösteriyor ve yürümeme engel oluyor" ifadelerini kullandı.

Tyson yaptığı açıklamalarda "Bazen o kadar yanıyor ki konuşamıyorum! Ancak bunun dışında başka bir sorunum yok ve çok sağlıklıyım" dedi.

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Mike Tyson, hayranlarına kötü haberi verdi! Son görüntüsü endişelendirdi
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