Mike Tyson, hayranlarına kötü haberi verdi! Son görüntüsü endişelendirdi

Eski efsanevi ABD'li boksör Mike Tyson, bir havaalanında sevenleri tarafından tekerlekli sandalyede otururken görüntülendi. Ayakta durmakta güçlük çektiği görülen Tyson, hayranlarını endişelendirdi.
"ACIDAN KONUŞAMIYORUM"
ABD haber sitesi Newsmax'e konuk olan Mike Tyson, hayranlarını endişesini gidermek adına açıklama yaptı. ABD'li boksör "Siyatik hastalığına yakalandım" diyerek, ayakta durmasını engelleyen hastalık hakkında "Ağrı arada kendini gösteriyor ve yürümeme engel oluyor" ifadelerini kullandı.
Tyson yaptığı açıklamalarda "Bazen o kadar yanıyor ki konuşamıyorum! Ancak bunun dışında başka bir sorunum yok ve çok sağlıklıyım" dedi.