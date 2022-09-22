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Giriş Tarihi: 22.9.2022 13:47

Yuki Tsunoda, 2023 yılında da AlphaTauri'de devam edecek

AA
Yuki Tsunoda, 2023 yılında da AlphaTauri’de devam edecek

Formula 1 ekiplerinden AlphaTauri, Japon pilotu Yuki Tsunoda'nın 2023 yılına kadar takımda kalacağını açıkladı.

Formula 1'de AlphaTauri ile yarışan Japon sürücü Yuki Tsunoda, takımda kalmaya devam edecek. AlphaTauri'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Tsunoda'nın 2023 sezonunda takımda olacağı duyuruldu.

Anlaşma ile ilgili duygularını paylaşan Japon pilot, "Red Bull, Honda ve Scuderia AlphaTauri'ye F1'de yarışma fırsatı vermeye devam ettikleri için çok teşekkür ederim. Geçtiğimiz yıl fabrikaya daha yakın olmak için İtalya'ya taşındıktan sonra kendimi takımın gerçek bir parçası gibi hissediyorum. 2023'te de onlarla yarışmaya devam edeceğim için mutluyum" diye konuştu.

22 yaşındaki sürücü, bu sezon geride kalan 16 yarışta 11 puan aldı ve 16. sırada bulunuyor.

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Yuki Tsunoda, 2023 yılında da AlphaTauri'de devam edecek
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