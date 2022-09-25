Beni eleştirenler şimdi tebrik ediyor

Belgrad'ta düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda şampiyon olan kadın milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit kariyerinde ikinci kez dünya şampiyonu olarak başarılarına bir yenisini ekledi.'un konuğu olan Yasemin Adar Yiğit duygularını şöyle anlattı:Güreşe başladığında çevresinden tepki aldığını söyleyen milli sporcu,dedi.Yasemin Adar Yiğit, kariyerinde birçok başarıya imza attığının altını çizerek, "Ama beni en çok zorlayan müsabakalar olimpiyatlarda oldu. Gerçekten zorluk seviyesi üst düzeyde. En iyilerin olduğu yer. 2016 Rio Olimpiyatları'na katıldım. 2020 Tokyo'da bronz ile bir ilki başardım. Şimdi de 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya almak istiyorum.diyorum. Alttan gelen genç rakiplerimiz de var. O yüzden de bir tedirginliğim var ama çok çalışarak Paris'ten altın madalya getirebileceğime inanıyorum" ifadesini kullandı.Maalesef benim önümde rol model alabileceğim bir kadın güreşçi yoktu. Çok sıkıntılar çektim ama ben hep hayal kurdum. Kürsüde olduğumu, bayrağımızı dalgalandırdığımı, dünyanın en iyisi olduğumu hayal ettim. Hayal ederek mücadeleye başladım. Ve bu konuda çok başarılı olduğumu düşünüyorum. Şu an rol model olarak genç kızlarımız beni örnek alıyorlar.Gençarkadaşlarımıza şunu tavsiye edebilirim: Büyük zorluklar olacak. Antrenman yapmak istemeyecekler. Ağrıları olacak, acıları olacak, fedakârlık yapacaklar. Ama bunları yapsınlar, arkasından başarıya ulaştıklarında diyecekler ki; "Hepsine değdi." Madalya alınca bütün fedakârlıkların, acıların, gözyaşlarının uçup gittiğini görecekler. Ve asla pes etmesinler. Eleştirilere kulak asmadan, kendi bildikleri doğrultuda hedeflerine ilerlesinler.Tam4 kez dizlerimden ameliyat oldum. İnanın zorlandığım anlar oldu. Hatta spora tekrar geri döndüğümde bir kaygı, endişe dönemim oluştu. Tekrar eski performansıma kavuşabilecek miyim gibi sıkıntılar yaşadım. Çok şükür tekrardan daha çok çalışarak, açığımı kapatarak aynı performansıma tekrardan ulaştım.Ben çok çalışkan bir sporcuyum. Günde en az 6 saat antrenman yapıyorum. İlk başladığımda çok farklı fiziğe sahiptim. Ama sonradan vücudum şekillenmeye başladı. Bunu tamamen çalışmaya borçluyum diyebilirim. Dengeli de besleniyorum. Kendime bebek gibi bakıyorum. Yazın soğuk su içmem, terliyken hemen üzerimi değiştiririm... Kendimle bire bir ilgileniyorum.