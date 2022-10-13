Haber turu

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Giriş Tarihi: 13.10.2022

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Şampıyonlar Ata'nın huzurunda
Dünya Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımımız, Anıtkabir'i ziyaret etti. Kafilede yer alan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen Ergezen, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Aziz Atatürk; senin 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda da ahlâklısını severim' sözün ışığında ülkemiz sporcuları sayısız başarılara imza attı. Bugün huzurunda vatanımız için gazi olmuş, çeşitli sebeplerden ötürü bir uzvunu kaybetmiş sporcuların başarısını paylaşmak için bulunuyoruz. Ampute Futbol Takımımız, 9 Ekim 2022 tarihinde ülkemizin ev sahipliğinde dünya şampiyonu olarak, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletti. Bizlere emanet ettiğiniz tüm değerleri korkusuzca koruyacağız. Aziz ruhun şad olsun."

Avrupa sahnesinde iki sevinç, iki hüzün
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Pınar Karşıyaka, B Grubu'nda Almanya'nın Telekom Baskets takımına deplasmanda 83-71 yenildi. Karşıyaka'da Errick McCollum'un 18 sayı, 11 asisti galibiyet için yeterli olmadı. A Grubu'ndaki temsilcimiz Tofaş ise Fransa'da karşılaştığı Strasbourg'a 94-89 boyun eğdi. ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda mücadele eden Frutti Extra Bursaspor, Slovenya ekibi Cedevita Olimpija'yı 81-73 mağlup etti. Gaziantep Basketbol ise FIBA Avrupa Kupası'nda Hapoel Laser Hayfa'yı İsrail'de 79-63'lük skorla devirmeyi başardı.

Mete Gazoz madalya için Meksika'ya gitti
Olimpiyat şampiyonu Milli okçu Mete Gazoz, 2022 Dünya Kupası Finali için Meksika'ya gitti. Meksika'nın Tlaxcala şehrinde yarın başlayıp, 16 Ekim'de sona erecek olan finaller için Mete Gazoz'a antrenörü Göktuğ Ergin eşlik etti. Milli sporcu, 2022 Dünya Kupası Finali için gittiği Meksika'da madalya mücadelesi verecek.

Antalya'da şok, Ndao 5 ay yok!
Süper Lig'de 5 maç sonra puanla tanışan Fraport TAV Antalyaspor'da, Arabam.com Konyaspor maçında sakatlanan Senegalli orta saha oyuncusu Alassane Ndao'nun operasyon geçirdiği ve 5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Kırmızı-beyazlı kulüpten şu açıklamada yapıldı: "Konyaspor maçında sakatlanan futbolcumuz Alassane Ndao, fibula alt uç parçalı kırığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Ndao'nun 5 ay sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir."

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