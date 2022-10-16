Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Deniz Öncü, Avustralya'da ikinci oldu
Giriş Tarihi: 16.10.2022 14:27

Deniz Öncü, Avustralya'da ikinci oldu

AA
Deniz Öncü, Avustralya’da ikinci oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nın Avustralya ayağında yarışı ikinci sırada bitirdi.

Şampiyonada, genç milli sporcu sezonun da 18. ayağında 4,4 km uzunluğa sahip Phillip Island Pisti'nde sekizinci sırada start aldı. Red Bull KTM Tech3 takımıyla mücadele ettiği yarışta Deniz Öncü, damalı bayrağı ikinci sırada geçti. Yarışta, Izan Guevara birinci, Sergio Garcia üçüncü oldu.

Deniz Öncü, yaptığı açıklamada, "İyi bir yarış geçirdik. Stratejimi son viraj için çok iyi hazırladım. Bugün ikinci bitirdiğim ve son birkaç haftadaki farklı yaralanmalarımdan sonra podyuma geri döndüğüm için mutluyum" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yunanistan'ın skandal paylaşımına Türkiye'den sert tepki!
Son Dakika: O sözleri yürekleri sızlattı: "Ben bu acıya dayanamam" Bartın Amasra'daki maden ocağı faciasında babasının kurtarılmasını bekleyen genç...
SON DAKİKA! Maden şehidinin oğluyla son paylaşımı yürek burktu... Ölmeden bir gün önce paylaştı
SON DAKİKA | Kadıköy Fikirtepe'de korkutan rezidans yangını: Ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü
En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? 2023 Ocak zammı için emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı!
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ve EYT kapsamı için sevindiren detay! Bakan Bilgin müjdeyi verdi
SON DAKİKA: Akaryakıta yeni indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
İstanbul Havalimanı yolunda kaza: Hostesleri taşıyan araç bariyerlere saplandı!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur
Son dakika | Bakan Dönmez: Yangın devam ediyor, alanı kapatma kararı aldık
ARKADAŞINA GÖNDER
Deniz Öncü, Avustralya'da ikinci oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA