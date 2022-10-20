Milli okçu Mete Gazoz, 2022’deki performansından memnun

Tokyo Olimpiyatları'nda elde ettiği şampiyonlukla Türkiye'ye okçulukta ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Mete Gazoz, 2022 yılında da kürsüde yer almaya devam etti. Bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda bireyselde üçüncü olan Mete, hem Akdeniz Oyunları hem de Konya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda bireysel ve takımlarda birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

Dünya Kupası'nın Paris ayağında takım halinde bronz madalya alan Mete, Meksika'daki Dünya Kupası finalindeki başarısıyla bireyselde üçüncülük kürsüsüne çıktı. Geçen yıl Tokyo'da olimpiyat şampiyonu olan Mete, aynı zamanda 2021 yılının sporcusu ödülüne de layık görüldü.

"ÇOK GÜZEL BİR SENE GEÇİRDİM"

Mete Gazoz, "Dünya Kupası finali ile bu seneyi sonlandırdık. Çok güzel bir sene geçirdiğimi düşünüyorum" dedi. Meksika'nın Tlaxcala şehrinde yapılan finallerde en iyi sporcuların mücadele ettiğine işaret eden Mete, şu ifadeleri kullandı:

"Meksika'daki organizasyon kolay değildi, zor bir turnuvaydı. Çünkü Dünya Kupası finaline dünyanın en iyi 8 sporcusu katılıyor. Bu 8 sporcunun içinde olmak bile bana ayrı bir mutluluk veriyor. Bu çok iddialı 8 sporcu içerisinde tekrardan kürsüde olmak güzel bir şey. Dünya Kupası finalinde üst üste iki yıldır üçüncü oluyorum. Bu aslında istikrarlı bir başarı, güzel bir şey. Gelecek yıllarda bunun üstüne koyarak, şampiyon olmak için elimden geleni yapacağım."

GÖKTUĞ ERGİN: SPORCULARIMIZ BÜYÜK BİR BAŞARI ELDE ETTİ

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Dünya Kupası finali ile milli takımın 2022 açık hava sezonunu tamamladığını dile getirerek, "Mete Gazoz Antalya, Fransa'nın Paris, Güney Kore'nin Gwangju ve Kolombiya'nın Medellin kentlerinde düzenlenen Dünya Kupası ayaklarında elde ettiği puanlarla finallerde ülkemizi temsil etme hakkı kazanmıştı. Meksika'nın Tlaxcala kentindeki Dünya Kupası finalinde üçüncü olmayı başaran Mete, 2022 yılında 86. uluslararası madalyamızı ülkemize kazandırdı" diye konuştu.

Sezonu değerlendiren Ergin, şunları kaydetti:

"Milli takımlarımız açısından her kategoride katıldığımız bütün yarışmalarda sporcularımız büyük bir başarı elde etti. 2022 yılında yaptığımız çalışmaları bir adım öteye götürmek, 2023 yılında katılacağımız hem Dünya Kupası ayakları hem de Dünya Şampiyonası'nda ülkemize olabildiğince fazla madalya kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 21-24 Ekim tarihlerinde milli takımlarımızı 2023 yılı için tekrardan belirleyecek, 7 Kasım'da da 2023 yılı hazırlıklarımızı başlatmış olacağız. Umut ediyorum ki Türk okçuluğu Tokyo'da elde ettiği altın madalya kazanma başarısını Paris 2024'te artırarak sürdürecektir."

Okçuluk Milli Takımı bu sezon uluslararası organizasyonlarda 30 altın, 32 gümüş ve 24 bronz olmak üzere 86 madalya kazanma başarısı gösterdi.