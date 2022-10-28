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Giriş Tarihi: 28.10.2022 13:47

Tijana Boskovic: “Hedefimiz her kulvarda şampiyonluk"

İHA
Tijana Boskovic: “Hedefimiz her kulvarda şampiyonluk

Tijana Boskovic, dünya şampiyonasındaki başarılarının tesadüf olmadığını söyledi ve yeni sezonda Eczacıbaşı Dynavit ile her kulvarda hedeflerinin en üst olduğunu dile getirdi.

Eczacıbaşı Dynavit'in başarılı oyuncusu Tijana Boskovic, yeni sezon öncesi İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Sırbistan Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu yaşayan başarılı oyuncu, "Bu yaz Sırbistan Milli Takımı ile şampiyonluk yaşadım. Takım olarak gerçekten çok çaba sarfettik ve bu kupayı 2. kez kazandık. Takım olarak sergilediğimiz performans göz önüne alınırsa bunu kazanmayı hakettik" dedi.

"Hedefimiz her kulvarda şampiyon olmak"

Eczacıbaşı ile yeni bir sezona başladığıkları için heyecanlığı olduğunu söyleyen Boskovic, "Dünya Kupası sona erdi ve artık Eczacıbaşı ile yeni bir sezona başlıyoruz. Ekibim ile yeni bir sezona başlamaktan ve 4 kulvarda yarışacak olmaktan dolayı çok heyecanlım aynı zamanda çok da mutluyum. Oynadığımız her kulvarda hedefimiz tabii ki de şampiyonluk olacak. Ekibim ile başarı için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız. Yeni ekip arkadaşlarımız ile yeni başarılar için çaba sarf edeceğimiz için çok heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

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Tijana Boskovic: “Hedefimiz her kulvarda şampiyonluk"
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