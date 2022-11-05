Hentbolda hedef Dünya Şampiyonası

Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda hafta sonu Büyük Britanya'yla oynayacakları iki maçı da kazanmak istediklerini söyledi. Buceschi, karşılaşmalar öncesi iki haftalık bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "İki maçı da kazanmak istiyoruz. Gençlere şans vereceğiz. Onları da iyi noktalara taşımak istiyoruz. Misafir takımla ilgili çok fazla bir bilgimiz yok. Genç bir takımları var. Doğru bildiğimiz yolda ilerlemek istiyoruz. Hedefimiz iki elemeyi de geçerek Dünya Şampiyonası'nda yer almak." değerlendirmesinde bulundu.