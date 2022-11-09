Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Kadın Milliler erkek Süper Lig takımıyla karşı karşıya geldi
Giriş Tarihi: 9.11.2022 10:59

Kadın Milliler erkek Süper Lig takımıyla karşı karşıya geldi

Kadın Milliler erkek Süper Lig takımıyla karşı karşıya geldi

Avrupa Şampiyonası için Amasya’da kampa giren Kadın Salon Hokeyi A Milli Takımı, Erkekler Süper Lig takımlarından Kutlubey Okulları Gençlik ve Spor Kulübü Hokey Takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Avrupa Şampiyonası için Amasya'da kampa giren Kadın Salon Hokeyi A Milli Takımı, Erkekler Süper Lig takımlarından Kutlubey Okulları Gençlik ve Spor Kulübü Hokey Takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Milliler Amasya Kapalı Spor salonundaki ısınmalarının ardından hazırlık karşılaşması başladı.

10'ar dakikadan 4 periyot olan karşılaşmada kıyaysa mücadele ön plandaydı. Kutlubey Okulları Gençlik ve Spor Kulübü Hokey Takımı galibiyetten çok lige hazırlanırken, Milliler, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor.
Hazırlık karşılaşmasını Kutlubey Okulları Gençlik ve Spor Kulübü Hokey Takımı kazandı.

Kutlubey Okulları Gençlik ve Spor Kulübü Hokey Takımı Kaptanı Gökhan Kaya, "Takımımız 12 yıldır süper lig seviyesinde Amasya'mızı temsil etmekte. Bugünde kadın hokey milli takımımızla bir hazırlık maçı yaptık. Güzel bir maç geçti, dostluk içinde geçti. Süper lig öncesi güzel bir hazırlık oldu. Süper ligde yarışacak bütün takımlara başarılar diliyorum ve ayrıyetten de Avrupa Şampiyonasına gidecek kadın milli takımımıza Avrupa Şampiyonasında başarılar diliyorum."

Milli Takımlar Baş Antrenörü Yasin Yükseler, "Bugün Milli Takımımız Amasya İlimizin çok özel bir takımı olan Kutlubey Okullarının desteği ile Amasya takımımızla hazırlık maçı yaptık. Bu takım süper lig takımı. Kendi takımımızda Avrupa'ya çok özel bir turnuvaya gittiği için erkeklerle yaptığımız maçların önemi büyük. Umarım son kampı da bu kulübümüzle sürekli hazırlık maçı yapıp, Avrupa Şampiyonasında en iyi şekilde mücadeleleri göstermek istiyoruz."

Millilerin kampını ziyaret eden Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, "Amasya Spor Salonumuzda Milli Takımımızın bir hazırlık maçına şahit olduk, katıldık. Gerçekten çok güzel bir müsabaka izlettiler bize. Buradaki sporcularımıza, milli takım yöneticilerine emeklerinden dolayı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum." dedi.

Millilerin Amasya'daki 3. Kampı 14 Kasım'a kadar devam edecek.

UMUT YEŞİLYURT/SABAH

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den asgari ücret 2023 ve EYT düzenlemesi açıklaması!
Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, hangi takım, belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile son 16 turunda Fenerbahçe rakibi kim oldu, eşleşmeler belli oldu mu?
SON DAKİKA | Meral Akşener için bomba '14 Kasım' iddiası: CHP'li Yarkadaş canlı yayında açıkladı!
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
EYT son durum 8 Kasım 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar çalışma ne durumda? EYT yasası ne zaman çıkacak, formülleri neler, kimleri kapsıyor, yaş sınırı kaç?
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 için düğmeye basıldı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan ilk adım geldi
AY TUTULMASI O BURÇLARDA ETKİLİ OLACAK! İşte Kanlı Ay Tutulması sonrası Dünya
MasterChef Türkiye'de eleme adayı kim oldu? TV8 ile Dün akşam MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi paylaşıldı! 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2+1/3+1 Sosyal konut TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı bilgileri
Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Kasım ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, bugün yatar mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadın Milliler erkek Süper Lig takımıyla karşı karşıya geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA