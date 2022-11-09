Kadın Milliler erkek Süper Lig takımıyla karşı karşıya geldi

Avrupa Şampiyonası için Amasya'da kampa giren Kadın Salon Hokeyi A Milli Takımı, Erkekler Süper Lig takımlarından Kutlubey Okulları Gençlik ve Spor Kulübü Hokey Takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Milliler Amasya Kapalı Spor salonundaki ısınmalarının ardından hazırlık karşılaşması başladı.

10'ar dakikadan 4 periyot olan karşılaşmada kıyaysa mücadele ön plandaydı. Kutlubey Okulları Gençlik ve Spor Kulübü Hokey Takımı galibiyetten çok lige hazırlanırken, Milliler, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor.

Hazırlık karşılaşmasını Kutlubey Okulları Gençlik ve Spor Kulübü Hokey Takımı kazandı.

Kutlubey Okulları Gençlik ve Spor Kulübü Hokey Takımı Kaptanı Gökhan Kaya, "Takımımız 12 yıldır süper lig seviyesinde Amasya'mızı temsil etmekte. Bugünde kadın hokey milli takımımızla bir hazırlık maçı yaptık. Güzel bir maç geçti, dostluk içinde geçti. Süper lig öncesi güzel bir hazırlık oldu. Süper ligde yarışacak bütün takımlara başarılar diliyorum ve ayrıyetten de Avrupa Şampiyonasına gidecek kadın milli takımımıza Avrupa Şampiyonasında başarılar diliyorum."

Milli Takımlar Baş Antrenörü Yasin Yükseler, "Bugün Milli Takımımız Amasya İlimizin çok özel bir takımı olan Kutlubey Okullarının desteği ile Amasya takımımızla hazırlık maçı yaptık. Bu takım süper lig takımı. Kendi takımımızda Avrupa'ya çok özel bir turnuvaya gittiği için erkeklerle yaptığımız maçların önemi büyük. Umarım son kampı da bu kulübümüzle sürekli hazırlık maçı yapıp, Avrupa Şampiyonasında en iyi şekilde mücadeleleri göstermek istiyoruz."

Millilerin kampını ziyaret eden Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, "Amasya Spor Salonumuzda Milli Takımımızın bir hazırlık maçına şahit olduk, katıldık. Gerçekten çok güzel bir müsabaka izlettiler bize. Buradaki sporcularımıza, milli takım yöneticilerine emeklerinden dolayı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum." dedi.

Millilerin Amasya'daki 3. Kampı 14 Kasım'a kadar devam edecek.

UMUT YEŞİLYURT/SABAH