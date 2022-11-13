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Giriş Tarihi: 14.11.2022 08:40

Formula 1 Brezilya Grand Prix'sini George Russell kazandı

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Formula 1 Brezilya Grand Prix’sini George Russell kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. ayağı Brezilya Grand Prix'sini, Mercedes takımından Büyük Britanyalı George Russell kazandı.

Sezonun 21. mücadelesi, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki 4,3 kilometrelik İspanyol Jose Carlos Pace Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapıldı.

Brezilya Grand Prix'sinde 1:38:34.044'lük derecesiyle zafere ulaşan Russell kariyerindeki ilk Formula 1 birinciliğini kazanırken, Mercedes'e de 2022'deki ilk zaferini getirmiş oldu.

Liderin 1.529 saniye gerisindeki Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton 2'nci, 4.051 saniye sonra finişe gelen Ferrari pilotu Carlos Sainz 3'üncü sırada yer aldı.

Brezilya Grand Prix'si öncesinde Brezilya fahri vatandaşı olan Lewis Hamilton ise son bölümde takım arkadaşını geçemeyerek ikinci sırada kaldı.

Pilotlar klasmanında şampiyonluğu daha önce garantileyen Red Bull sürücüsü Hollandalı Max Verstappen, Lewis Hamilton ile çarpıştığı için ceza aldı ve yarışı 6. sırada tamamladı.

Bu sezon Verstappen 14, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) 2 ve Carlos Sainz (Ferrari) ile George Russell (Mercedes) birer yarış galibiyeti elde etti.

Takımlar sıralamasında ise Red Bull daha önce şampiyonluğu garantilemişti.

Brezilya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 429 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 290

3. Sergio Perez (Meksika): 290

4. George Russell (Büyük Britanya): 265

5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 240

Takımlar

1. Red Bull: 719

2. Ferrari: 524

3. Mercedes: 505

4. Alpine: 167

5. McLaren: 148

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