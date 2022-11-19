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Giriş Tarihi: 19.11.2022 11:29

Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'da ilk yarışta ikinci olarak podyuma çıktı

AA
Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya’da ilk yarışta ikinci olarak podyuma çıktı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın son etabı Avustralya'nın ilk yarışında ikinci oldu.

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın son etabının ilk yarışında 4 bin 445 metre uzunluğa sahip Phillip Island Pisti'nde piste çıktı. Milli motosikletçi, Pata Yamaha with Brixx takımıyla 22 turluk ve yağmur nedeniyle ıslak zeminde gerçekleşen yarışta, damalı bayrağı ikinci sırada geçmeyi başardı.

Yarışı, Kawasaki takımından Jonathan Rea birinci, bir başka Kawasaki pilotu Alex Lowes da üçüncü sırada tamamladı. Bu sonuçla genel klasmanda Ducati pilotu Alvaro Bautista 564 puanla birinci, Toprak Razgatlıoğlu 507 puanla ikinci, Kawasaki pilotu Jonathan Rea da 475 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

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Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'da ilk yarışta ikinci olarak podyuma çıktı
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