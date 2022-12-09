6’da 6 galibiyetle Erkekler Voleybol liginde hedefe kilitlendi

Dr. Gökhan Gündoğdu, "Ligde iyi mücadele edip 6'da 6 yapan ve devre arasına yenilgisiz giren tüm sporcularımızı ve teknik heyetimiz kutlarım. Büyük başarılar elde edeceklerine inancım sonsuz. Ligin ikinci yarısında da başarılar sürecektir" derken, takım kaptanı Hasan Özkan, "Ligin ikinci yarısı bu hafta sonu başlayacak ve galibiyet serimizi devam ettirip play-off yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.

Adana Gündoğdu Vakfı Seyhan Yıldırımspor ligin ikinci yarısında Pazar günü deplasmanda Malatya Büyükşehir Belediyespor'un konuğu olacak.