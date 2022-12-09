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Giriş Tarihi: 9.12.2022 14:49

6’da 6 galibiyetle Erkekler Voleybol liginde hedefe kilitlendi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
6’da 6 galibiyetle Erkekler Voleybol liginde hedefe kilitlendi

Erkekler Voleybol 2. Lig 5. Grupta mücadele eden Seyhan Yıldırımspor oynadığı 6 maçı kazanarak hedefe emin adımlarla ilerliyor. Maddi imkansızlıklar yüzünden kapanmaktan son anda kurtulan ve Adana Gündoğdu Vakfı’nın sponsor olduğu takım adeta rakiplerin korkulu rüyası oldu.

Dr. Gökhan Gündoğdu, "Ligde iyi mücadele edip 6'da 6 yapan ve devre arasına yenilgisiz giren tüm sporcularımızı ve teknik heyetimiz kutlarım. Büyük başarılar elde edeceklerine inancım sonsuz. Ligin ikinci yarısında da başarılar sürecektir" derken, takım kaptanı Hasan Özkan, "Ligin ikinci yarısı bu hafta sonu başlayacak ve galibiyet serimizi devam ettirip play-off yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.

Adana Gündoğdu Vakfı Seyhan Yıldırımspor ligin ikinci yarısında Pazar günü deplasmanda Malatya Büyükşehir Belediyespor'un konuğu olacak.

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6’da 6 galibiyetle Erkekler Voleybol liginde hedefe kilitlendi
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