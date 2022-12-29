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Giriş Tarihi: 29.12.2022 15:09 Son Güncelleme: 29.12.2022 15:11

Bakan Kasapoğlu: Türkiye, 2022 yılında 51 branşta 6 bin 127 madalya kazandı

İHA
Bakan Kasapoğlu: Türkiye, 2022 yılında 51 branşta 6 bin 127 madalya kazandı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk sporcuların uluslararası organizasyonlarda bu yıl 51 branşta 6 bin 127 madalya kazandığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde spor müdürleriyle yıl sonu değerlendirme toplantısında buluştu. Düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, eskiden temsilci gönderilmeyen branşlarda Türkiye'nin artık zirvede yer aldığını ifade ederek, "Türkiye 51 branşta madalya kazandı. Daha önce bu bir elin parmaklarını geçmiyordu" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin uluslararası organizasyonlarda son 4 yılda 20 binden fazla madalya kazandığının altını çizen Kasapoğlu, Türk sporcuların 2022 yılında 6 bin 127 uluslararası madalya kazandığını duyurdu.

"10 BİN POTA HEDEFİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"
10 bin pota hedefini gerçekleştirdik' diyen Bakan Kasapoğlu, basketbolda önemli çalışmalara imza attıklarını dile getirerek, önümüzdeki yıllarda sokak basketbolunun olumlu etkisinin görüleceğini aktardı. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, engelli bireylerin spora erişimini güçlendirecek adımlar atıldığını da belirtti. Engelli branşlardaki başarıya değinen Bakan Kasapoğlu, "Hiçbir başarı tesadüf değildir" diyerek, engelli branşlarına yapılan yatırımların önemini vurguladı.



"2022 YILINDA 180 ULUSLARARASI ORGANİZASYON GERÇEKLEŞTİRDİK"
Her yıl 1 milyon 300 bin gencin genel tarama sonrası spora yatkınlığının ölçülmesi ve sonrasında bu taramaları başarıyla geçen gençlerin branşlara yönlendirildiğine dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, 8 bin sporcunun olacağı bir sporcu havuzu oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin sporda birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını sözlerine ekleyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "2021 yılında 170, 2022 yılında ise 180 uluslararası organizasyon gerçekleştirdik" değerlendirmesini yaptı.

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