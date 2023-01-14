Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Spor bir endüstridir, bir turizm kalemidir

Türkiye Futbol Federasyonu Stratejik Plan Tanıtım Toplantısı 'The Game Plan', Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlendi. Çalıştayın açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk futbolunun kısa, orta ve uzun vadeli strateji planının inşa edildiğini belirterek "Spor artık bir endüstridir, spor artık bir diplomasi dilidir, bir turizm kalemidir. Tüm branşları içine aldığınızda, yıllık yaklaşık 600 milyar dolarlık bir değer üretiyor. Başarılı olmak istiyorsak tüm parametreleri hesaba katmalıyız" dedi.



GÜNÜMÜZÜN FUTBOL TARZINA CEVAP VERMELIYIZ

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin farklı coğrafyalara yöneldiğine dikkat çeken Kasapoğlu, "Real Madrid Beckham ile Uzak Doğu, Zidane ile Kuzey Afrika, Roberto Carlos ile Güney Amerika, Raul ile İspanya pazarına hakim olmuştu. Video oyunlarıyla ilgili yapılan bir araştırmada kullanıcıların en çok seçtiği kulüplerin, 5 büyük ligin şampiyon takımları olduğu ortaya çıkmış. Biz bu global akımın neresindeyiz, düşünmemiz lazım. Birçok spor branşında dünyanın yükselen yıldızı olmuş durumdayız. Futbolun da bu ivmenin içerisinde yer almasını arzuluyoruz" ifadelerini kullandı.

EN MODERN VE YENİ STADYUMLAR BİZİM ÜLKEMİZDE

Sahadaki başarının marka değerine dönüşmesi gerektiğini anlatan Kasapoğlu, Türkiye'de spor ekonomisinin büyütülmesi gerektiğini dile getirerek, "Avrupa'nın en modern, en yeni stadyumları, antrenman sahaları, altyapı tesislerine sahibiz. Son 20 yılda, Sayın Cumhurbaşkanımızın olağanüstü destekleriyle 36 adet stadyum inşa ettik. 6 adet stadın inşası devam ediyor. Bu özveriye daha fazla sporcu yetiştirerek, yetenekleri keşfederek, geleceğe yatırım yaparak cevap vermemiz lazım" diye konuştu.

KADIN FUTBOLUNA EĞİLMELİYİZ

Kadın odaklı spor politikasına da dikkati çeken Kasapoğlu, "Kadın sporcularımızın futbolda büyük potansiyelleri var. Dünya artık kadın futboluna yatırım yapıyor. Biz de orada olmalıyız. 2022 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nın tüm maçlarını 580 bin kişi takip etti. Kadın futboluna eğilmeli ve bu konuda yeni adımlar atmalıyız" şeklinde konuştu.

TOPRAĞA BİR TOHUM ATIYORUZ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de Riva'daki toplantıda hedeflerinin Türk futbolunu bugünden daha iyi noktalara taşımak olduğunu söyledi. TFF'nin değil Türkiye futbolunun strateji planını hazırladıklarını belirten Büyükekşi, "Stratejiyi hazırlamak kadar bunu uygulamaya geçirmek ve sonuçlandırmak da önemlidir. Biz bugün burada toprağa bir tohum atıyoruz. Bunu büyütecek, besleyecek ve yaşatacak olan sizlersiniz. Türk futbolunun sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren yol haritalarını birlikte oluşturacağız. Bu görüşmelerin ardından mayıs ayının başında çalışmamızı tamamlamayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

670 MİLYON GELİRE SAHİBİZ

Toplantıda TFF 1. Başkan Vekili İbrahim Burkay, 'Türk Futbolu Stratejik Çalışma Kapsamı' konulu konuşmasında şu mesajları verdi: Süper Lig ve 1. Lig toplam 850 bin seyirci kapasitesine sahip. Bu sayının 160 binini kombine satışı olarak gerçekleştiriyoruz. Toplamda da 6 milyon 870 bin passolig üyemiz var. UEFA'da 12. sıraya yükseldik. Kulüpler gelirler sıralamasında İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya, Fransa ve Rusya'nın ardından 670 milyon dolarlık geliriyle Türkiye geliyor."

GALATASARAY'DAN 5 YILDIZ TEPKİSİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği ve spor camiasının bir araya geldiği toplantıda Galatasaray Kulübü'nden hiçbir yetkili yer almadı. Sergilenen bu tavrın arkasındaki nedenin ise derbide yaşanan 'yıldız krizi' olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz hafta sonu Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'nin mixed zone alanına 5 yıldızlı logolarını bastırıp yayıncı kuruluş röportajlarının bu bölgede yapılmasını istemesi sonrası sarı-kırmızılılar, Federasyon'a şikâyette bulunmuştu. Alınan bilgilere göre, konuyla ilgili yapılan değerlendirme sonrası herhangi bir ceza verilmemesine kızan Galatasaray yetkilileri, dün gerçekleştirilen organizasyona katılmayarak TFF'ye bu konuyla ilgili tepkilerini gösterdi.

ESKİ BAŞKANLAR DA KATILDI

RIVA'DAKI organizasyonda Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanları bir araya geldi. Salonda birbirlerini görerek selam veren Yıldırım Demirören ve Nihat Özdemir bir süre konuşurken, onlara eski milli futbolcu Arda Turan da katıldı. Üçlünün keyifli sohbeti objektiflere yansıdı.



CEFERİN'DEN VİDEOLU MESAJ

TÜRKIYE Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'nun konuşmalarının ardından Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin'in video mesajı yayınlandı. Ceferin, stratejik plan çalıştayını UEFA olarak desteklediklerini belirterek, Türkiye Futbol Federasyonu'na çalışmalarında başarılar diledi.



ÇOK SAYIDA PANEL YAPILDI

GÜN boyunca devam eden organizasyonda Portekiz Futbol Federasyonu İkinci Başkanı Mafalda Urbano, 'Stratejinin Önemi', UEFA İş Geliştirme Müdürü Oleksandr Kucheriavyi, 'En İyi Strateji Çalışma Örnekleri' ve UEFA Futboldan Sorumlu Başkanı Zvonimir Boban da 'Futbol Ekosistemi ve Gelişimi' isimli sunumlar gerçekleştirdi.