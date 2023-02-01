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Giriş Tarihi: 1.2.2023 15:27

Hande Baladın'dan Galatasaray itirafı! Orada geçirdiğim sezon...

Hande Baladın’dan Galatasaray itirafı! Orada geçirdiğim sezon...

Eczacıbaşı Dynavit’in yıldızı sporcusu Hande Baladın, kariyeri açısından önemli bir itirafta bulunurken daha önce söylemediği Avrupa hedefini açıkladı.

Sultanlar Ligi'ne müthiş bir başlangıç yapan ve namağlup unvanını devam ettirmesinin yanında Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da bronz madalya alarak kürsüye çıkmayı başaran Eczacıbaşı Dynavit'in yıldızı, Red Bull sporcusu Hande Baladın, şampiyonluk şanslarını, hedeflerini, baskıyla nasıl başa çıktığını Scoreboard Dergisi'ne anlattı.

BİR DÖNEM GALATASARAY'A KİRALANDIN...
Kiralık sözleşmem bir seneydi. Daha sonra Eczacıbaşı'na geri döndüm. Orada geçirdiğim sezon benim adıma çok yararlıydı. Çünkü en iyi performanslarımdan birini ortaya koyduğum sezondu. Kariyerim adına da dönüm noktalarından biriydi diyebilirim o bir sezon için. Orada aralıksız oynayarak ve sorumluluk alarak kendime çok şey kattım.

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Hande Baladın'dan Galatasaray itirafı! Orada geçirdiğim sezon...
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