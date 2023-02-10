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Giriş Tarihi: 10.2.2023 10:38 Son Güncelleme: 10.2.2023 10:54

"Asrın felaketinde" enkaz altında kalan 5 güreşçi daha hayatını kaybetti

AA
Asrın felaketinde enkaz altında kalan 5 güreşçi daha hayatını kaybetti

Türkiye Güreş Federasyonu, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında enkaz altında kalan 5 güreşçinin daha vefat ettiğini duyurdu.

Türkiye Güreş Federasyonu, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında enkaz altında kalan 5 güreşçinin daha vefat ettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta daha önce enkaz altında kalan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor'un 4 güreşçisinin vefat ettiği hatırlatılarak, "Gelen son bilgiler doğrultusunda Kahramanmaraş'ta enkaz altında olan evlatlarımız Eray Şimşek, Halil İbrahim Edirne, Hasan Sarıtürk, Ozan Datlı ve Ahmet Durman'ın vefat ettikleri bilgisini büyük bir üzüntüyle sizlerle paylaşıyoruz. Camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun." denildi.

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"Asrın felaketinde" enkaz altında kalan 5 güreşçi daha hayatını kaybetti
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