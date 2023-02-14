Antakya'da yaşadığı evin enkazı altında kalan A Milli Erkek Hentbol Takımımızın kaptanı Cemal Kütahya ve oğlu Çınar'dan kötü haber geldi. Maalesef Cemal ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı. Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde, eşi İhsan Pidecioğlu ve oğulları Mehmet Pidecioğlu,ve eşi Alev Yapar da asrın felaketinde hayatlarını kaybetti. Türkiye Voleybol Federasyonu daeşi ve çocuklarıyla birlikte vefat ettiklerini duyurdu.'in depremde hayatını kaybettiğini açıkladı.ABD'nin en çok izlenen spor organizasyonu olan Super Bowl'dakarşılaşma öncesi Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenler unutulmadı. Maç öncesi yapılan anonsta, "Türkiye ve Suriye'nin binlerce can kaybının olduğu depremlerde yaşadıkları yıkımı anıyoruz.denildi.NBA'de Cleveland forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Cleveland Türk Derneği'nin yardım merkezine giderek afetzedeler için yapılan yardım çalışmalarına destek verdi.Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde, eşi İhsan Pidecioğlu ve oğulları Mehmet Pidecioğlu,ve eşi Alev Yapar, asrın felaketinde hayatlarını kaybetti. Türkiye Voleybol Federasyonu daeşi ve çocuklarıyla birlikte vefat ettiklerini duyurdu. Son olarak TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor'da kaleci antrenörü olarak görev yapanİstanbul'da toprağa verildi.'in depremde hayatını kaybettiğini açıkladı. Kahramanmaraş'dan da kötü haber geldi.G.Saray'ın eski futbolcusu Cevad Prekazi, depremzedeler için açık artırmaya çıkardığı imzalı formasının 210 bin TL karşılığında satıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Prekazi, bağış dekontunu da paylaşarak,dedi.Deprem felaketinde yaşamını yitirenadı, memleketi olanYağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Bolat'ın isminin yaşatılması noktasında Vali Ünlü'ye, şahsı ve ilçe adına teşekkür etti.İtalyan ekibi Udinese,olarak nitelenen depremlerden etkilenen afetzedelere yardım için maç formalarını açık artırma usulüyle satışa çıkardı. Kulüp açıklamasında, "Depremden etkilenen iki ülkeye yardım etmek için gerekli fonların toplanmasına aktif biçimde katılıyoruz. Paranın bağışlanmasını futbolcumuzdenildi.Atalanta'da forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın yardım kampanyasındaki bağış miktarı 7.5 milyon TL'yi aştı."Böylece kampanyamız dahilinde deprem bölgesine aktarılan toplam tutar 7 milyon 550 bin liraya ulaştı" dedi. 24 yaşındaki stoperin girişimiyle Parma'da ter döken 45 yaşındaki İtalyan kaleci Gianluigi Buffon'un imzalı eldivenleri de açık artırmada satışa sunuldu.