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Giriş Tarihi: 14.2.2023

Spor turu

Spor turu
MİLLİ HENTBOL TAKIMI'NIN KAPTANI CEMAL VEFAT ETTİ
Antakya'da yaşadığı evin enkazı altında kalan A Milli Erkek Hentbol Takımımızın kaptanı Cemal Kütahya ve oğlu Çınar'dan kötü haber geldi. Maalesef Cemal ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı. Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde tenis antrenörü olarak görev yapan Tuba Pidecioğlu, eşi İhsan Pidecioğlu ve oğulları Mehmet Pidecioğlu, Türkiye Tenis Federasyonu Hatay İl Temsilcisi Murat Ali Yapar ve eşi Alev Yapar da asrın felaketinde hayatlarını kaybetti. Türkiye Voleybol Federasyonu da Kahramanmaraş bölgesi aday hakemi Sevgi Cihangir ile Hatay bölgesi ulusal hakemi Nimet Akbulut'un eşi ve çocuklarıyla birlikte vefat ettiklerini duyurdu. Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü, kürek sporcuları Mir Berke Mutlu ve Halil İbrahim Elvermez'in depremde hayatını kaybettiğini açıkladı.

SUPER BOWL'DAN ÖNCE DESTEK ANONSU YAPILDI
ABD'nin en çok izlenen spor organizasyonu olan Super Bowl'da Kansas City Chiefs, Philadelphia Eagles'ı 38-35 yenerek 4 yıl içinde 2. kez NFL şampiyonu olurken, karşılaşma öncesi Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenler unutulmadı. Maç öncesi yapılan anonsta, "Türkiye ve Suriye'nin binlerce can kaybının olduğu depremlerde yaşadıkları yıkımı anıyoruz. Dualarımızı sunuyor ve Kızılhaç'ın bölgedeki yardım çalışmalarınıza bağışlarınızı bekliyoruz" denildi.

CEDİ, TÜRK DERNEĞİ'NDE ÇALIŞMALARA KATILDI
NBA'de Cleveland forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Cleveland Türk Derneği'nin yardım merkezine giderek afetzedeler için yapılan yardım çalışmalarına destek verdi. Cedi, Türkiye'ye gönderilecek ürünlerin paketlenmesine yardım etti.

SPOR DÜNYASINDAN ACI HABERLER DEVAM EDİYOR
Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde tenis antrenörü olarak görev yapan Tuba Pidecioğlu, eşi İhsan Pidecioğlu ve oğulları Mehmet Pidecioğlu, Türkiye Tenis Federasyonu Hatay İl Temsilcisi Murat Ali Yapar ve eşi Alev Yapar, asrın felaketinde hayatlarını kaybetti. Türkiye Voleybol Federasyonu da Kahramanmaraş bölgesi aday hakemi Sevgi Cihangir ile Hatay bölgesi ulusal hakemi Nimet Akbulut'un eşi ve çocuklarıyla birlikte vefat ettiklerini duyurdu. Son olarak TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor'da kaleci antrenörü olarak görev yapan Uğur Kurt İstanbul'da toprağa verildi. Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü, kürek sporcuları Mir Berke Mutlu ve Halil İbrahim Elvermez'in depremde hayatını kaybettiğini açıkladı. Kahramanmaraş TFF B klasman yardımcı hakemi Adem Şahan'dan da kötü haber geldi.

PREKAZİ'NİN FORMASI 210 BİN TL'YE SATILDI
G.Saray'ın eski futbolcusu Cevad Prekazi, depremzedeler için açık artırmaya çıkardığı imzalı formasının 210 bin TL karşılığında satıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Prekazi, bağış dekontunu da paylaşarak, "Birçok insana yardımcı olmasını umuyorum. Lütfen desteğe devam edelim" dedi.

SARUHAN BOLAT'IN İSMİ GİRESUN'DA STADA VERİLDİ
Deprem felaketinde yaşamını yitiren Kahramanmaraş İstiklal Spor'un 23 yaşındaki futbolcusu Saruhan Bolat'ın adı, memleketi olan Giresun'un Yağlıdere ilçesindeki stada verildi. Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Bolat'ın isminin yaşatılması noktasında Vali Ünlü'ye, şahsı ve ilçe adına teşekkür etti.

UDİNESE'DEN BÜYÜK DESTEK
İtalyan ekibi Udinese, "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen afetzedelere yardım için maç formalarını açık artırma usulüyle satışa çıkardı. Kulüp açıklamasında, "Depremden etkilenen iki ülkeye yardım etmek için gerekli fonların toplanmasına aktif biçimde katılıyoruz. Paranın bağışlanmasını futbolcumuz Tolgay Arslan'ın uygun göreceği yere yapacağız" denildi.

BUFFON'UN ELDIVENLERI AÇIK ARTIRMAYA ÇIKTI
Atalanta'da forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın yardım kampanyasındaki bağış miktarı 7.5 milyon TL'yi aştı. Benzema ve Harry Kane formalarının 1 milyon 250 bin liraya satıldığını belirten Merih, "Böylece kampanyamız dahilinde deprem bölgesine aktarılan toplam tutar 7 milyon 550 bin liraya ulaştı" dedi. 24 yaşındaki stoperin girişimiyle Parma'da ter döken 45 yaşındaki İtalyan kaleci Gianluigi Buffon'un imzalı eldivenleri de açık artırmada satışa sunuldu.

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