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Giriş Tarihi: 15.2.2023

Etnospor&Okçular Vakfı ‘oba’ kuracak

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Etnospor&Okçular Vakfı ‘oba’ kuracak

Dünya Etnospor Konfederasyonu, konaklama sorununu çözmek için kolları sıvadı. Vakıf, Ahlat ve Malazgirt oba alanlarındaki 100 çadırı Kahramanmaraş’a kurmak için çalışma başlattı

Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Okçular Vakfı, deprem bölgelerine obalar kurmak için çalışma başlattı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizin etkilendiği deprem felaketi sonrası Sivil Toplum Kuruluşları da ellerinden geleni yapmak için gayret gösteriyor. Bilal Erdoğan yönetimindeki Dünya Etnospor Konfederasyonu da depremzedelerin konaklama sorununu çözmek için harekete geçti. Konfederasyon, Kazakistan ve Kırgızistan Cumhuriyetleriyle beraber, AFAD koordinasyonuyla çadırların kurulumuna başladı. Ayrıca yine Bilal Erdoğan'ın mütevelli heyeti üyesi olduğu Okçular Vakfı da benzer bir çalışma yürütüyor. Vakıf, Ahlat ve Malazgirt oba alanlarındaki 100 adet çadırı Kahramanmaraş'a kurmak için hazırlıklara başladı. Çalışmaların AFAD koordinasyonunda ilerlediği bildirildi.

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Etnospor&Okçular Vakfı ‘oba’ kuracak
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