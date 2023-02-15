Etnospor&Okçular Vakfı ‘oba’ kuracak

Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Okçular Vakfı, deprem bölgelerine obalar kurmak için çalışma başlattı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizin etkilendiği deprem felaketi sonrası Sivil Toplum Kuruluşları da ellerinden geleni yapmak için gayret gösteriyor. Bilal Erdoğan yönetimindeki Dünya Etnospor Konfederasyonu da depremzedelerin konaklama sorununu çözmek için harekete geçti. Konfederasyon,Kazakistan ve KırgızistanCumhuriyetleriyle beraber,AFAD koordinasyonuylaçadırların kurulumunabaşladı. Ayrıca yine BilalErdoğan'ın mütevelli heyetiüyesi olduğu Okçular Vakfıda benzer bir çalışma yürütüyor. Vakıf, Ahlat ve Malazgirt oba alanlarındaki 100 adet çadırı Kahramanmaraş'a kurmak için hazırlıklara başladı. Çalışmaların AFAD koordinasyonunda ilerlediği bildirildi.