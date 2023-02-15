Etnospor&Okçular Vakfı ‘oba’ kuracak

Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Okçular Vakfı, deprem bölgelerine obalar kurmak için çalışma başlattı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizin etkilendiği deprem felaketi sonrası Sivil Toplum Kuruluşları da ellerinden geleni yapmak için gayret gösteriyor. Bilal Erdoğan yönetimindeki Dünya Etnospor Konfederasyonu da depremzedelerin konaklama sorununu çözmek için harekete geçti.Vakıf, Ahlat ve Malazgirt oba alanlarındaki 100 adet çadırı Kahramanmaraş'a kurmak için hazırlıklara başladı. Çalışmaların AFAD koordinasyonunda ilerlediği bildirildi.