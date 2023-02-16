Hatay Büyükşehir Belediyespor’un iki su topu sporcusu depremde vefat etti

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ülkemizin yaşadığı en büyük deprem felaketinde Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları Ali Arda Akıncılar ve Mert Aksoy'un aileleriyle birlikte vefat ettiklerini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Akıncılar ve Aksoy ailelerine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Su topu branşında, Şehitkamil Belediyespor'dan Aybüke Aksoy ile Antakya Yıldızlar Spor Kulübünün antrenörü Ömer Hattapoğlu da yaşanan depremlerde vefat etmişti.