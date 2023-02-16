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Giriş Tarihi: 16.2.2023 16:47

Hatay Büyükşehir Belediyespor'un iki su topu sporcusu depremde vefat etti

AA
Hatay Büyükşehir Belediyespor’un iki su topu sporcusu depremde vefat etti

Türkiye Sutopu Federasyonu, Hatay Büyükşehir Belediyespor'un sporcuları Ali Arda Akıncılar ve Mert Aksoy'un "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybettiğini bildirdi.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ülkemizin yaşadığı en büyük deprem felaketinde Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları Ali Arda Akıncılar ve Mert Aksoy'un aileleriyle birlikte vefat ettiklerini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Akıncılar ve Aksoy ailelerine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Su topu branşında, Şehitkamil Belediyespor'dan Aybüke Aksoy ile Antakya Yıldızlar Spor Kulübünün antrenörü Ömer Hattapoğlu da yaşanan depremlerde vefat etmişti.

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Hatay Büyükşehir Belediyespor'un iki su topu sporcusu depremde vefat etti
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