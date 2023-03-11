Avrupa Şampiyonu Tuğba Danışmaz, SABAH Spor'a konuştu! "Ağlama nöbetleri geçiriyorum"

"ALTIN MADALYA BENİM İÇİN SÜRPRİZ DEĞİL"



Üç adım atlamada Avrupa şampiyonu olarak Türkiye'de tarih yazdın. Kendine ait rekoru 16 santim geliştirmeyi başardın. Senin için zor oldu mu?

Siz benim antrenman sürecimi bilmediğiniz için bunun çok zor olduğunu düşünebilirsiniz. Aslında bu rekor ve şampiyonluk zor olmadı. Ama geç oldu diyebilirim. Daha iyisi de olabilirdi. Ama tabii ki dereceler beni tatmin etti. Süreci en iyi biz biliyoruz. Hatta yarışmanın ülkemizde yapılacak olduğunu öğrendiğimiz andan beri kış sezonu olarak biz sadece burası için hazırlandık. Bizim için sürpriz olmadı da Türk halkı için olmuş olabilir diyebilirim.





'Beni mutlu eden bir rekor olmadı' dedin. Daha fazlasını beklediğin için mi bunu söyledin?

Beni mutlu eden rekor kırmam değil, madalya almış olmam. Tabii ki rekor kırdığım için sevindim. Yarışta aslında bizim hedefimiz ilk atlayışa 14.30'la başlayıp daha farklı dereceleri konuşmak istiyorduk. Çünkü bunu başarabilecek form düzeyindeydim. Onun için bir hayıflanma var ama çok da üzgün değilim. Rekor kırıp, madalyayı aldık çok şükür.