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Giriş Tarihi: 17.3.2023 16:22

A Milli Voleybol takımı rakipleri belli oldu!

İHA
A Milli Voleybol takımı rakipleri belli oldu!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri’nde B Grubu'nda Japonya, ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile 30 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında mücadele edecek.

Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu. İsviçre'nin Lozan şehrinde düzenlenen kura çekimi sonucunda milli takım B Grubu'nda Japonya, ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile eşleşti.

Milli takım, eleme grubu karşılaşmalarını 30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde Japonya'da oynayacak. Olimpiyat Elemeleri'nde 24 takım 8'erli 3 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayacak ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.

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A Milli Voleybol takımı rakipleri belli oldu!
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