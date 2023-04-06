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Giriş Tarihi: 6.4.2023

Eczacıbaşı’nı Ebrar yıktı

Eczacıbaşı’nı Ebrar yıktı
CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'da İgor Gorgonzola Novara'ya konuk oldu. İlk iki seti kaybeden ve 2-0 geri düşen temsilcimiz, ardından müthiş bir dönüşe imza attı ve durumu 2-2'ye getirdi. Ancak son seti 16-14 kazanan İtalyan kulübü, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı. Rakip takımın formasını giyen milli pasör çaprazımız Ebrar Karakurt, maçı 27 sayıyla tamamladı ve MVP seçildi. Eczacıbaşı, 12 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak ikinci karşılaşmadan 3-0 veya 3-1 galip ayrılması halinde adını finale yazdıracak. Temsilcimiz, rakibini 3-2 mağlup etmesi halinde ise karşılaşma altın sete taşınacak.

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Eczacıbaşı’nı Ebrar yıktı
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