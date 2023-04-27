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Giriş Tarihi: 27.4.2023 21:54

Fenerbahçeli yüzücü Kuzey Tunçelli olimpiyat kotası aldı

AA
Fenerbahçeli yüzücü Kuzey Tunçelli olimpiyat kotası aldı

Fenerbahçeli yüzücü Kuzey Tunçelli 1500 metre serbest stilde olimpiyat kotasını aldı.

Fenerbahçeli yüzücü Kuzey Tunçelli 1500 metre serbest stilde olimpiyat kotasını aldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı yüzücümüz Kuzey Tunçelli, Edirne'nin ev sahipliğinde Stefano Nurra anısına düzenlenen Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Müsabakaları'nda 1500 metre serbest stilde 14:56.67'lik derecesiyle Olimpiyat A barajını geçti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kuzey Tunçelli'nin 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde Türkiye'ye yüzme branşında ilk kotayı kazandırdığı, elde ettiği dereceyle hem Olimpiyat A barajını geçtiği hem de 15-16 yaş, 17-18 yaş ve Açık yaş Türkiye rekorlarının sahibi olduğu belirtildi.

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Fenerbahçeli yüzücü Kuzey Tunçelli olimpiyat kotası aldı
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