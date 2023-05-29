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Giriş Tarihi: 29.5.2023 19:51

Djokovic, Fransa Açık'ta adını 2. tura yazdırdı

AA
Djokovic, Fransa Açık’ta adını 2. tura yazdırdı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 3 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Aleksandar Kovacevic'i 3-0 yenerek 2. tura çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 2. gün sabah seansındaki tek erkekler ilk tur maçında, 2016 ve 2021 şampiyonu Djokovic ile dünya sıralamasının 114. basamağındaki Kovacevic karşılaştı. Djokovic 6-3, 6-2 ve 7-6'lık setlerle maçı 3-0 kazandı.

Toprak zeminin başarılı isimlerinden dünya 52 numarası Fabio Fognini, Felix Auger-Aliassime'i (10 numaralı seribaşı) 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) mağlup ederek rakibini ilk turda saf dışı bıraktı.

Cameron Norrie (14) de organizasyona davetle katılan Benoit Paire ile oynadığı ilk tur mücadelesini 3,5 saat sonunda 3-2 kazandı.

Kadınlarda 12 numaralı seribaşı Belinda Bencic ilk turda elendi. Turnuvaya elemelerden katılan klasmanın 134. sırasındaki Elina Avanesyan, Bencic'i 2-1'lik (6-3, 2-6, 6-4) skorla geçti.

2018 Fransa Açık'ta final oynayan dünya 30'uncusu Sloane Stephens ise Karolina Pliskova'yı (16) 2-0 (6-0, 6-4) yenerek tur atladı.

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Djokovic, Fransa Açık'ta adını 2. tura yazdırdı
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