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Giriş Tarihi: 3.6.2023 17:06

Rafael Nadal, kortlardan uzun bir süre uzak kalacak!

AA
Rafael Nadal, kortlardan uzun bir süre uzak kalacak!

Sakatlığı nedeniyle ocak ayından bu yana kortlara çıkamayan ve ameliyat edilen İspanyol tenisinin efsane ismi Rafael Nadal'ın tedavisine, uzun bir süre daha devam edilecek.

Temsilcisi Benito Perez-Barbadillo tarafından yapılan açıklamada, bugün 37 yaşına giren Nadal'ın, sol kalçasında uzun süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle İspanya'nın Barcelona kentinde ameliyata alındığı ve operasyonun başarılı geçtiği belirtildi.

Fransa Açık'a (Roland Garros) 19 yıl sonra ilk kez katılamayan ve kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal'ın, iyileşme süresinin 5 ayı bulabileceği tahmin ediliyor. İspanyol tenisçinin, eylül ayındaki Davis Kupası Finalleri veya gelecek yıl düzenlenecek sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık ile kortlara dönmesi bekleniyor.

14 şampiyonlukla Fransa Açık tarihinin en başarılı tenisçisi Nadal, bu yıl ocak ayında katıldığı Avustralya Açık'ın ikinci turunda ABD'li Mackenzie Mcdonald'a elenmiş ve bu maçtaki sakatlığının ardından kortlara dönememişti. İspanyol tenisçi, geçen ay düzenlediği basın toplantısında, 2024'ün, kariyerinin son sezonu olabileceğini söylemişti.

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Rafael Nadal, kortlardan uzun bir süre uzak kalacak!
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