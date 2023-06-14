Umut Çakır, 2 yıl daha Galatasaray’da

Efeler Ligi ekiplerinden Galatasaray, Başantrenör Umut Çakır, sözleşmesini yeniledi. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Galatasaray Erkek Voleybol Takımımızın Başantrenörü Umut Çakır ile 2 yıllık sözleşme yeniledi. 1994-1996 yılları arasında Galatasaray altyapısında oynayan, 1 yıllık aranın ardından 1997 sezonunda geri dönerek 2002 yılına kadar kulübümüzde forma giymeye devam eden, antrenörlük kariyerine 2012 yılında kulübümüzün altyapısında başlayan, 2016 yılına kadar sırasıyla Küçük, Yıldız ve Genç Takım antrenörlüğü yaparak birçok başarıya imza atan, 2015-2022 yılları arasında Galatasaray Erkek Voleybol Takımımızın yardımcı antrenörlük görevini sürdüren Umut Çakır, geçtiğimiz yıl ise başantrenörlük görevine getirilmişti. Galatasaray Erkek Voleybol Takımımızın 2023-2024 ve 2024-2025 sezonunda da başantrenörlük görevini sürdürecek olan Umut Çakır'a başarılar dileriz" denildi.