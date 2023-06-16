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Giriş Tarihi: 16.6.2023 14:12

Türk pilot Cem Bölükbaşı, Japonya'da piste çıkacak

AA
Türk pilot Cem Bölükbaşı, Japonya’da piste çıkacak

Türk pilot Cem Bölükbaşı, hafta sonu Japonya'daki Sportsland SUGO Pisti'nde yarışa çıkacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, açık tekerli yarış serilerinde dünyanın en hızlı şampiyonalarından Super Formula'da Türkiye'yi temsil eden Cem Bölükbaşı, Sportsland SUGO Pisti'nde mücadele verecek. Antrenman ve sıralama turlarıyla yarın başlayacak yarış, pazar günü 51 turdan oluşan 13 viraja sahip 3,7 kilometrelik pistte yapılacak mücadeleyle sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cem Bölükbaşı, "Hedefim çaylak sezonumda daha fazla puan elde ederek hem klasmanda üst sıralara çıkmak hem de daha fazla deneyim kazanmak. Bu seride ülkemizi en iyi şekilde temsil etmekte kararlıyım ve Türkiye'yi onlara göstermekten mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon serideki beşinci yarışına çıkacak TGM Grand Prix pilotu Cem Bölükbaşı, hazırlıklarını tamamladığını ve hedefinin yarışa ön sıralardan başlamak olduğunu belirterek, "Super Formula'daki ilk sezonumda şu an 5 puanım bulunuyor ve hedefim çaylak dönemimde daha fazla puan elde ederek hem klasmanda üst sıralara çıkmak hem de daha fazla deneyim kazanarak gelecek başarılar için iyi bir zemin oluşturmak. Bu, uzun bir yolculuk ve bu basamakları emin adımlarla tırmanmakta, böylesine önemli bir seride ülkemizi en iyi şekilde temsil etmekte kararlıyım." değerlendirmesinde bulundu.

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