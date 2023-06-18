Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti’ni rahat geçti!

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci ayağı olan Hong Kong'daki son maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni setlerde 3-1 mağlup etti. Milliler, Uluslar Ligi'nin ikinci haftasını galibiyetle tamamlarken, turnuvadaki toplamda altıncı galibiyetine imza atmış oldu.