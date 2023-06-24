Kazanmayı önce at isteyecek

Son 4 senenin en çok yarış kazanan jokeyi Gökhan Kocakaya, yarınki Gazi Koşusu öncesi Spor'a konuştu: Her jokeyin hayalinde Gazi Koşusu vardır. Bir kere de kazansanız on kere de kazansanız yeri apayrıdır. Bu sene inşallah Cosmic Kid ile birlikte zirveye çıkacağız. Bir at koşmayı istemezse hiçbir jokey ona bir şey yapamaz. Eğer ki hissediyorsanız ve at size inanıyorsa o gün yarışta 5 değil, 6. vitesini kullanır ve istediğinizin karşılığını verir
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından beri kesintisiz olarak düzenlenen ve Türk atçılığının bayramı olarak görülen Gazi Koşusu'nun 97.'si için nefesler tutuldu. Yarın düzenlenecek olan büyük kapışma öncesi, SABAH Spor son 4 senenin en fazla yarış kazanan ünlü jokeyi Gökhan Kocakaya ile bir araya geldi. Her jokeyin hayali olanGazi Koşusu'nu ve yarış dünyasınınbilinmeyenlerini anlatanKocakaya, sorularımızı içtenlikleyanıtladı ve şunları anlattı:
BU SENE BENİM YILIM Bu seneki Gazi Koşusu'ndakürsü olacak mı?
Gazi Koşuları bizim için çok anlamlı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün adına düzenlenen, kurucularımızdan bugüne kadar en önemli yarışımız. Her jokeyin hayalinde mutlaka Gazi Koşusu vardır. Bir kere de kazansanız on kere de kazansanız fark etmez, Gazi Koşusu'nun yeri apayrı. 3 yaşındaki safkanların bir sefer katılabildiği bir yarış. Geçen sene 3. oldum,bir önceki sene ikinci. Ondanönce de ikinci olmuştum. Hersene yakınlarda bitiriyoruz. İnşallahbu sene o senedir. Atım Cosmic Kid ile Gazi Koşusu'nda zirveye çıkacağız. Gazi'yi kazanabilmesi içinatın nasıl bir özelliğe sahip olmasıgerekir?
Öncelikle son 800 metre durmaksızın hızlı ve akışlı olması lazım. Son 800 çok önemli Gazi'de. Yarışınhangi etabında olursanızolun, önde de olsanız,arkada da olsanızen son metrelerdesprint yapacak gücününolması lazım. Yarışın en zorlu yeri son 800 metredir. Yarışı jokey mi kazanır,at mı?
İkisi bir arada diyebilirim. Eğer bir at istemezse hiçbir jokey ona bir şey yapamaz. Eğer kihissediyorsanızve o at size inanıyorsao gün 5 değil,6. vitesini kullanır. O hissiyat olduğunda atın yapamayacağı hiçbir şey yok, buna emin olun.
İNANMALIYIM Bir yarışta istemeyerekbindiğin bir at oldu mu?
Kesinlikle olmadı. Öyle bir durum olduğu zaman ben o ata binmem zaten. Bir ata inanmıyorsam,beni o atın üzerinde kesinliklekimse göremez.
NE YAPTIYSAM ATI ARAYA ALAMADIM Çok üzüldüğün 2014 Gazi Koşusu sana ne anlatıyor?
Enyalios'a biniyorum. O gün aslında taktiksel bir hataya düştük. Antrenörümüz ön grubun arkasında pozisyonumuzu almamızı, at sahibi de gerilerde beklememizi söyledi. Ben ortada kaldım. Start çıkışında karar vermeyi ve yarışın hızlı gideceğini düşündüm. Arkada bekleyecektim. Fakat yarış ilk 300 metreden sonra yavaşladı. Son 800'e geldiğimde önümdeki iki safkanın birbirine yaslanmasından dolayı dışarıya açıldım. Düzlük dönüldüğündegüzel bir koridor açıldı önümde. 2, 3 safkanıngeçebileceği bir yol var fakat ata ne kadarısrar ettiysem o iki aradan hiçbir şekilde geçmedi. İstemedi adeta. Ben de mecburen en dışarıya aldım. Rahatlayınca gerçek süratine ulaştı. Geldik, bastırdık ama yarış bitti ve 3. olduk.
2009 BİR RÜYA GİBİYDİ Peki 2009'da kazandığın GaziKoşusu için neler söylersin?
2009'da jokey olarak ilk kez devderbide at binecektim. Miramisisminde zor bir safkan ile koşmayakarar verdim. Kendijenerasyonunun içinde çokfarklı bir star olduğunu hissettiriyordu.Gazi tecrübemyoktu. Zor da olsakazandık. Benim için birrüya gibiydi.Miramisile hiçbiryarış kolayolmadı.Bariyer dibiniarardı,oradan güçalırdı. Yarışın son 800 metresine kadar gitmekistemezdi. 800'den sonra da rakipleriniatari oyunlarındaki gibi birer birer geçerdi.
STİLİM BİRİNCİLİK GETİRİYOR Biniş stilin çok eleştiriliyor. Bu oturkalktarzının avantaj ve dezavantajlarınedir? Bunun ata zararı var mı?
Dünya yarışçılığını bilen herkesinbu stilin ata zarar vermediğini çokiyi analiz etmesi lazım. Bu stilin benimbirinciliklerimin artmasında önemlirolü var. Ben de bu tarz ile çok yarışkazandım. Sonuçta iki canlının bir aradayaptığı spor bu. Bazı atlar tek başına mücadeleetmek istemez, yanına at ister. Kimihakimiyet kurmanızı istemez. Bazen koşmakistemez ya da yarış içinde konsantrasyonu dağılır.Ben bu durumlarda çok daha iyi verim alabilmekve atları dahaiyi teşvik etmek içinbu stili tercih ediyorum.Her zaman,her ata yapmıyorum.Dünyada olan bir şeyiTürkiye'de ilk deneyen vebaşarılı olan benim.