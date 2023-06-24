Kazanmayı önce at isteyecek

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından beri kesintisiz olarak düzenlenen ve Türk atçılığının bayramı olarak görülen Gazi Koşusu'nun 97.'si için nefesler tutuldu. Yarın düzenlenecek olan büyük kapışma öncesi,son 4 senenin en fazla yarış kazanan ünlü jokeyi Gökhan Kocakaya ile bir araya geldi.Gazi Koşuları bizim için çok anlamlı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün adına düzenlenen, kurucularımızdan bugüne kadar en önemli yarışımız. Her jokeyin hayalinde mutlaka Gazi Koşusu vardır. Bir kere de kazansanız on kere de kazansanız fark etmez, Gazi Koşusu'nun yeri apayrı. 3 yaşındaki safkanların bir sefer katılabildiği bir yarış.Atım Cosmic Kid ile Gazi Koşusu'nda zirveye çıkacağız.Öncelikle son 800 metre durmaksızın hızlı ve akışlı olması lazım. Son 800 çok önemli Gazi'de.Yarışın en zorlu yeri son 800 metredir.İkisi bir arada diyebilirim. Eğer bir at istemezse hiçbir jokey ona bir şey yapamaz.O hissiyat olduğunda atın yapamayacağı hiçbir şey yok, buna emin olun.Kesinlikle olmadı. Öyle bir durum olduğu zaman ben o ata binmem zaten.Enyalios'a biniyorum. O gün aslında taktiksel bir hataya düştük. Antrenörümüz ön grubun arkasında pozisyonumuzu almamızı, at sahibi de gerilerde beklememizi söyledi. Ben ortada kaldım. Start çıkışında karar vermeyi ve yarışın hızlı gideceğini düşündüm. Arkada bekleyecektim. Fakat yarış ilk 300 metreden sonra yavaşladı. Son 800'e geldiğimde önümdeki iki safkanın birbirine yaslanmasından dolayı dışarıya açıldım.İstemedi adeta. Ben de mecburen en dışarıya aldım. Rahatlayınca gerçek süratine ulaştı. Geldik, bastırdık ama yarış bitti ve 3. olduk.2009'da jokey olarak ilk kez devderbide at binecektim. Miramisisminde zor bir safkan ile koşmayakarar verdim. Kendijenerasyonunun içinde çokfarklı bir star olduğunu hissettiriyordu.Gazi tecrübemyoktu. Zor da olsakazandık. Benim için birrüya gibiydi.Miramisile hiçbiryarış kolayolmadı.Bariyer dibiniarardı,oradan güçalırdı. Yarışın son 800 metresine kadar gitmekistemezdi. 800'den sonra da rakipleriniatari oyunlarındaki gibi birer birer geçerdi.Dünya yarışçılığını bilen herkesinbu stilin ata zarar vermediğini çokiyi analiz etmesi lazım. Bu stilin benimbirinciliklerimin artmasında önemlirolü var. Ben de bu tarz ile çok yarışkazandım. Sonuçta iki canlının bir aradayaptığı spor bu. Bazı atlar tek başına mücadeleetmek istemez, yanına at ister. Kimihakimiyet kurmanızı istemez. Bazen koşmakistemez ya da yarış içinde konsantrasyonu dağılır.Ben bu durumlarda çok daha iyi verim alabilmekve atları dahaiyi teşvik etmek içinbu stili tercih ediyorum.Her zaman,her ata yapmıyorum.Dünyada olan bir şeyiTürkiye'de ilk deneyen vebaşarılı olan benim.