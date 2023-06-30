Taha Akgül ve Rıza Kayaalp’tan flaş hamle!

Güreş tarihine adlarını altın harflerde yazdıran milli sporculardan Kayaalp grekoromen stilden sorumlu asbaşkan, Akgül ise serbest stilden sorumlu asbaşkan oldular.

RIZA KAYAALP: ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN

Ağır sıklette dünya markası olan Rıza Kayaalp, "2024 Paris Olimpiyatları sonrasında aktif güreş hayatımı noktalayacağım. Artık Türk güreşine yönetim alanında hizmet edeceğim" dedi.

Olimpik güreşçi Kayaalp, sözlerine şöyle devam etti: "Bizler ülkemiz adına güreş tarihine girecek çok büyük başarılara imza attık. Sıra yönetim bölümüne geldi. Allah'ın izniyle spordaki başarılarımızı yöneticilikte de devam ettireceğiz. Allah'a şükürler olsun, ben ve Taha alnımızın akıyla bu başarıları elde ettik. Türk halkına çok büyük mutluluklar yaşattık. İlk olarak kulübümüzde yöneticiliğe başladık. Daha sonra Türk güreşinin ve Türk sporunun içinde olacağız. Önümüzde şampiyonalar, olimpiyat var. İnşallah altın madalyalarla sonlandıracağız."

Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olup, Bozok Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Kayaalp, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Spor Müşaviri olarak atandı. Grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusu Rıza Kayaalp, 5 kez Dünya (2011, 2015, 2017, 2019 ve 2022) ve 12 kez Avrupa (2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 ve 2023) şampiyonu oldu. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda gümüş, 2012 ve 2020 Yaz Olimpiyatları'nda da bronz madalya kazandı.

TAHA AKGÜL: BAŞARILARIMIZ TESADÜF DEĞİL

Ağır sıklette Dünya Güreş Birliği'nin defalarca bir numara seçtiği Taha Akgül ise, "Rıza gibi ben de 2024 Paris Olimpiyatları sonrasında aktif güreş hayatımı noktalayacağım. Ata sporumuz güreşe ilk önce ASKİ Spor'da yönetici olarak hizmet etmeye başladık. İnşallah gelecekte de Türk güreşinin ve sporunun içerisinde yönetici olarak hizmet edeceğim" şeklinde konuştu.

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, şöyle konuştu;

"Çok zor şartlarda bu başarıları elde ettik. Hiçbir başarımız tesadüf değildir. Ülkemiz adına güreş tarihine girecek çok büyük başarılara imza attık. Bu başarılar bizden sonra ne zaman yakalanır bilmek zor. Ama gelecek neslin, kardeşlerimizin her konuda yanlarında olacağımızdan kimse şüphe etmesin. Artık sıra yönetim bölümüne geldi. Spordaki başarılarımızı yöneticilikte de devam ettireceğiz. İlk olarak kulübümüzde başladık yönetim bölümüne. Allah'a binlerce kez şükürler olsun, Rıza, ben ve takım arkadaşlarım bu günlere tertemiz alnımızın akıyla geldik. Türk halkına çok büyük mutluluklar yaşattığımızı düşünüyorum. Ben ve arkadaşlarım Ata sporumuz güreş için her zaman hazır birer askeriz. Ne zaman görev bize düşerse kimsenin 'gel' demesine gerek yok. İnşallah gelecekte Türk güreşine ve Türk sporuna hizmetimiz devam edecek. 2024 Olimpiyatları'na çok az bir süre kaldı. Önümüzde şampiyonalar ve olimpiyat var. İnşallah altın madalyalarla aktif spor hayatımızı sporcu olarak tamamlayacağız."

Serbest güreş tarihinde en fazla şampiyon olan sporcu olarak rekor kıran Taha Akgül, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Spor Müşaviri olarak atandı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu Başkanlığı yapan Akgül, 3 kez Dünya (2014, 2015, 2022) ve 10 kez Avrupa (2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023) şampiyonu oldu. Taha Akgül, 2016 Yaz Olimpiyatları'nda altın, 2020 Yaz Olimpiyatları'nda ise bronz madalya kazandı.