Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri SON DAKİKA | Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı! Milli boksör göğsümüzü kabarttı...
Giriş Tarihi: 1.7.2023 19:55 Son Güncelleme: 1.7.2023 20:34

SON DAKİKA | Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı! Milli boksör göğsümüzü kabarttı...

SON DAKİKA | Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı! Milli boksör göğsümüzü kabarttı...

Olimpiyat ve Dünya şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanarak şampiyon oldu. İşte tüm detaylar...

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli, finalde Belçikalı rakibini yenerek altın madalya kazandı.

Olimpiyat ve Dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Avrupa Oyunları'nda da fırtına gibi esti. Kadınlar 66 kiloda ringe çıkan Sürmeneli, yarı finalde Büyük Britanya'dan Rosie Joy Eccles'i eledikten sonra finalde Belçika Oshin Derieuw ile karşılaştı. Rakibi karşısında büyük üstünlük kuran Sürmeneli, üç rauntta da Derieuw'u 5-0'lık skorlarla geçerek altın madalyanın sahibi oldu.

Busenaz Sürmeneli, Avrupa Oyunları'nda çeyrek finale çıktığı için Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için vize almıştı.

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SON DAKİKA | Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı! Milli boksör göğsümüzü kabarttı...
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