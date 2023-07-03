İngiltere’de birincilik kürsüsü Razgatlıoğlu’nun

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 'pole' pozisyonunda başladığı Dünya Superbike Şampiyonası'nın altıncı ayağı İngiltere'de Donington Park'taki superpoleyarışını birincilikletamamladı. 26 yaşındakiRed Bull sporcusu,damalı bayrağı ilk sıradageçmeyi başardı. Ducati pilotu Alvaro Bautista ikinci, Kawasaki Racing'den Jonathan Rea üçüncü olarak yarışı tamamladı. Genelklasmanda ikinciliktebulunan Razgatlıoğlu,puanını 244'e yükseltti. Bautista 332 puanla liderliği, Yamaha pilotu Andrea Locatelli 167 puanla üçüncülüğünü korudu.