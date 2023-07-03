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Giriş Tarihi: 3.7.2023

İngiltere’de birincilik kürsüsü Razgatlıoğlu’nun

İngiltere’de birincilik kürsüsü Razgatlıoğlu’nun
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 'pole' pozisyonunda başladığı Dünya Superbike Şampiyonası'nın altıncı ayağı İngiltere'de Donington Park'taki superpole yarışını birincilikle tamamladı. 26 yaşındaki Red Bull sporcusu, damalı bayrağı ilk sırada geçmeyi başardı. Ducati pilotu Alvaro Bautista ikinci, Kawasaki Racing'den Jonathan Rea üçüncü olarak yarışı tamamladı. Genel klasmanda ikincilikte bulunan Razgatlıoğlu, puanını 244'e yükseltti. Bautista 332 puanla liderliği, Yamaha pilotu Andrea Locatelli 167 puanla üçüncülüğünü korudu.

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İngiltere’de birincilik kürsüsü Razgatlıoğlu’nun
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