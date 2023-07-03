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Giriş Tarihi: 3.7.2023 11:07

Türkiye, akrobatik cimnastikte ilk madalyasını aldı

Türkiye, akrobatik cimnastikte ilk madalyasını aldı

Türkiye, akrobatik cimnastikte ilk madalyasını Bulgaristan'da kazandı.

Türkiye, akrobatik cimnastikte ilk madalyasını Bulgaristan'da kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; Sliven şehrinde 29 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Uluslarası Stefka Spasova Akrobatik Cimnastik Turnuvası'nda, Türkiye akrobatik cimnastik branşında ilk kez temsil edildi.

İdol Cimnastik Kulübü sporcuları Osman Avcı Alperen Ertürk, Mustafa Ferhan Dedemen ile Tarık Buğra Tobay, 6 ülkeden 350 sporcunun yarıştığı turnuvada, akrobatik cimnastik branşında "4 erkek grup" kategorisinde 3'üncü olarak Türkiye'ye ilk madalyasını kazandırmayı başardı.

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Türkiye, akrobatik cimnastikte ilk madalyasını aldı
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