Haber hattı

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Giriş Tarihi: 11.7.2023

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Yeni takımı Real Madrid’de ilk antrenmanına çıkan 18 yaşındaki yıldız, gözlerin pasını sildi

Arda ılk idmanda klasını konuşturdu
DÜNYA futbol kamuoyunun merakla beklediği buluşma gerçekleşti. Fenerbahçe'den 20 milyon Euro bonservis+10 milyon Euro bonuslar karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yeni takımındaki ilk antrenmanına çıktı. Önceki gün İspanyol kulübünün yeni transferlerinden Jude Bellingham ile akşam yemeği yiyen Arda, dün tesislere ilk gelen isimdi. 18 yaşındaki futbolcu, transferi için kendisini arayan Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti ile birlikte Toni Kross, Fran Garcia, Brahim Diaz ve Valverde gibi yeni takım arkadaşlarıyla da bir araya geldi. Arda idmanda attığı topuk pasıyla herkesi büyülerken, bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Eflatun-beyazlılar, ABD'de yapılacak turnuvada 24 Temmuz'da Milan, 27 Temmuz'da Manchester United, 29 Temmuz'da Barcelona ve 3 Ağustos'ta da Juventus ile karşılaşacak.

Başpehlivan Zeybek'ten ebedi kemer açıklaması
662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde İsmail Balaban'ı yenerek başpehlivanlığı kazanan Yusuf Can Zeybek, 3 yıl üst üste başpehlivan olarak, 26 yıldır sahibini bulamayan altın kemerin ebedi sahibi olmayı hedefliyor. Hedeflerinin büyük olduğunu söyleyen Zeybek, "Bu kemer başlangıçtı, inşallah daha güzellerini yapacağız. Her güreşçi önce başpehlivan olup sonra kemeri almayı ister. Benim de hedefim kemeri 3 kere üst üste alıp ebedi sahibi olmaktır. Biz çok şükür başpehlivan olduk, sonra kemeri aldık. İnşallah üst üste 3 kere alırız, kemerin ebedi sahibi oluruz. İnşallah bu camiadaki o duyguyu (ahlı altın kemer) kırarız. Nasibimizi arayacağız" diye konuştu.

Ankaragücü defansına Mert Çetin takviyesi
SÜPER Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, İtalyan ekibi Hellas Verona'dan Yıldırım Mert Çetin'i kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezonun yarısını kiralık olarak Adana Demirspor'da geçiren 26 yaşındaki stoper, 10 karşılaşmada forma giymişti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya yeni kariyerinde başarılar dilendi. Daha önce iki kez A Milli Takım'da boy gösteren tecrübeli savunmacının, güncel piyasa değeri 1.2 milyon Euro olarak gösteriliyor. Mert futbola Gençlirbirliği altyapısında başlamıştı.

Red Bull Yağlı Direk'te Özkan Yağız bayrağı kaptı
TÜRKIYE'NIN en geleneksel ve eğlenceli etkinliklerinden biri olan Red Bull Yağlı Direk'te kazanan belli oldu. Katılımcıların yağlanmış bir direğin ucundaki Türk Bayrağı'nı almaya çalıştığı yarışma, 8 Temmuz'da Trabzon Ganita Limanı'nda yapıldı. 46 katılımcı, gres yağ bulanmış 40 derecelik bir açıyla yerleştirilen direğin ucunda bulunan bayrağı alabilmek için kıyasıya bir mücadele yaşadı. Üç saat sonunda kazanan isim Özkan Yağız oldu.

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