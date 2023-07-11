Haber hattı

Arda ılk idmanda klasını konuşturduDÜNYA futbol kamuoyunun merakla beklediği buluşma gerçekleşti. Fenerbahçe'den 20 milyon Euro bonservis+10 milyon Euro bonuslar karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yeni takımındaki ilk antrenmanına çıktı. Önceki gün İspanyol kulübünün yeni transferlerindenArda, dün tesislere ilk gelen isimdi. 18 yaşındaki futbolcu, transferi için kendisini arayan Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti ile birlikte Toni Kross, Fran Garcia, Brahim Diaz ve Valverde gibi yeni takım arkadaşlarıyla da bir araya geldi.Eflatun-beyazlılar, ABD'de yapılacak turnuvada 24 Temmuz'da Milan, 27 Temmuz'da Manchester United, 29 Temmuz'da Barcelona ve 3 Ağustos'ta da Juventus ile karşılaşacak.662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde İsmail Balaban'ı yenerek başpehlivanlığı kazanan Yusuf Can Zeybek, 3 yıl üst üste başpehlivan olarak, 26 yıldır sahibini bulamayan altın kemerin ebedi sahibi olmayı hedefliyor. Hedeflerinin büyük olduğunu söyleyen Zeybek, "Bu kemer başlangıçtı, inşallah daha güzellerini yapacağız. Her güreşçi önce başpehlivan olup sonra kemeri almayı ister.İnşallah bu camiadaki o duyguyu (ahlı altın kemer) kırarız. Nasibimizi arayacağız" diye konuştu.SÜPER Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, İtalyan ekibi Hellas Verona'dan Yıldırım Mert Çetin'i kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezonun yarısını kiralık olarak Adana Demirspor'da geçiren 26 yaşındaki stoper, 10 karşılaşmada forma giymişti.Daha önce iki kez A Milli Takım'da boy gösteren tecrübeli savunmacının, güncel piyasa değeri 1.2 milyon Euro olarak gösteriliyor.TÜRKIYE'NIN en geleneksel ve eğlenceli etkinliklerinden biri olan Red Bull Yağlı Direk'te kazanan belli oldu. Katılımcıların yağlanmış bir direğin ucundaki Türk Bayrağı'nı almaya çalıştığı yarışma, 8 Temmuz'da Trabzon Ganita Limanı'nda yapıldı.Üç saat sonunda kazanan isim Özkan Yağız oldu.