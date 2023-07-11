Rusya-Ukrayna savaşının gerilimi, Wimbledon’a da yansıdı

"UTANÇ VERİCİ BİR DURUM"

33 yaşındaki Azarenka, Svitolina'nın elini sıkmayı reddetmesine "saygı duyduğunu" belirterek, "Yanlış bir şey yapmadım ama farklı muamele görmeye devam ediyorum. Eğer insanlar sadece el sıkışmaya ya da sarhoş bir kalabalığın yuhalamasına odaklanacaklarsa, bu utanç verici bir durum." ifadelerini kullandı.

SVITOLINA, ARYNA SABALENKA'NIN DA ELİNİ SIKMAMIŞTI

Belaruslu tenisçi, seyircilerin de gün boyunca çok fazla içki içtiğini savundu. Svitolina, Fransa Açık'ta da bir başka Belaruslu sporcu Aryna Sabalenka'nın elini sıkmamıştı.