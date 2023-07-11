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Giriş Tarihi: 11.7.2023 12:07

Rusya-Ukrayna savaşının gerilimi, Wimbledon'a da yansıdı

AA
Rusya-Ukrayna savaşının gerilimi, Wimbledon’a da yansıdı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da, Belaruslu Victoria Azarenka ile Ukraynalı Elina Svitolina arasındaki dördüncü tur maçına sporcular arasındaki gerilim ve seyircilerin tepkisi damga vurdu.

19 numaralı seribaşı ve eski dünya 1 numarası Azarenka ile turnuvaya "özel davetiye" ile katılan Svitolina, son 8 tenisçi arasına kalabilmek için karşılaştı. Wimbledon'daki yasağın kaldırılmasının ardından bu yıl turnuvaya katılma hakkı elde eden Azarenka ile Svitolina, karşılaşma öncesindeki para atışı sırasında birbirine bakmamayı tercih etti.

Svitolina, 2-6, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-1 kazandığı maçın ardından rakibinin elini sıkmazken, Azarenka yuhalama sesleri arasında başını sallayarak korttan ayrıldı.

"UTANÇ VERİCİ BİR DURUM"

33 yaşındaki Azarenka, Svitolina'nın elini sıkmayı reddetmesine "saygı duyduğunu" belirterek, "Yanlış bir şey yapmadım ama farklı muamele görmeye devam ediyorum. Eğer insanlar sadece el sıkışmaya ya da sarhoş bir kalabalığın yuhalamasına odaklanacaklarsa, bu utanç verici bir durum." ifadelerini kullandı.

SVITOLINA, ARYNA SABALENKA'NIN DA ELİNİ SIKMAMIŞTI

Belaruslu tenisçi, seyircilerin de gün boyunca çok fazla içki içtiğini savundu. Svitolina, Fransa Açık'ta da bir başka Belaruslu sporcu Aryna Sabalenka'nın elini sıkmamıştı.

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Rusya-Ukrayna savaşının gerilimi, Wimbledon'a da yansıdı
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