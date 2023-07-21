100 akımız voleybol

Türkiye'nin takım sporlarındaki en başarılı branşı kadın voleybolu, hem milli takım hem de kulüpler düzeyinde yükselişini sürdürürkenKadın voleybolunda kulüpler düzeyinde son 12 yılda adeta uluslararası kupalara ambargo koyan Türkiye, A Milli Takım seviyesinde de dünyanın en büyüğü oldu.veşampiyonlukları bulunan Sultanlar, bu başarılarına FIVB Milletler Ligi'nde aldığı zaferi ekledi.elde ederken tarihinde ilk kez dünyanın zirvesine çıktı.Türk takımları, kulüpler düzeyinde de Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda 23 kez şampiyonluğa ulaştı.bu mutluluğu en fazla yaşayan Ay-Yıldızlı ekip oldu. Sarı-siyahlı kulübü;Türk kadınının gücüSultanları ile gerçekten gurur duyduk. Türk halkı, Amerika'da oynanan finalde voleybolcularımızın zaferini geç saatlere kadar izledi. 2002'de futbol da Dünya üçüncüsü olmuştuk. Güreşçilerimiz, tekvandocularımız, boksörlerimiz nice başarılara imza attı. Özellikle okçuluk branşında olimpiyat şampiyonu olduk.Demek ki çalışınca zaferler kazanılıyormuş. Filenin Sultanları'nı bize yaşattıkları, içinde güç ve azim olan bu dev başarıdan dolayı alkışlıyorum. Umarım onların açtığı yoldan Efelerimiz de yürür. Umarım sporun her dalında tüm bireysel ve takım sporlarında büyük başarılara imza atarız. Ayrıca'ın spora olan ilgisi, sevgisi ve desteğinin yanı sıra iktidarı boyunca yapmış olduğu mükemmel tesisler başarılarımızın odak noktasıdır. Çünkü geçmişte Türkiye tesis olarak fakirdi, şu anda mükemmel şekilde zenginleşti.Tesis zenginliği sayesinde başta futbol olmak üzere her türlü