100 akımız voleybol

A Milli Takım seviyesindeki 6’ncı madalyasını elde eden Türkiye, yapılan yatırımlar ve altyapıya verilen önemin meyvesini topluyor
Türkiye'nin takım sporlarındaki en başarılı branşı kadın voleybolu, hem milli takım hem de kulüpler düzeyinde yükselişini sürdürürken son yıllarda yapılanyatırımlar ve altyapıya verilenönemin meyveleri toplanıyor. Kadın voleybolunda kulüpler düzeyinde son 12 yılda adeta uluslararası kupalara ambargo koyan Türkiye, A Milli Takım seviyesinde de dünyanın en büyüğü oldu. 1992 BalkanŞampiyonası, 2005 Akdeniz Oyunları,2014 CEV Avrupa Ligi, 2015 AvrupaOyunları ve 2021 İslami DayanışmaOyunları şampiyonlukları bulunan Sultanlar, bu başarılarına FIVB Milletler Ligi'nde aldığı zaferi ekledi. Türkiye böylelikle kadın voleybolundadünya şampiyonu olarak A MilliTakım seviyesindeki 6'ncı madalyasını elde ederken tarihinde ilk kez dünyanın zirvesine çıktı.
KULÜPLER SEVİYESİNDE 23 ŞAMPIYONLUK VAR
Türk takımları, kulüpler düzeyinde de Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda 23 kez şampiyonluğa ulaştı. Vakıf-Bank, 12 defayla bu mutluluğu en fazla yaşayan Ay-Yıldızlı ekip oldu. Sarı-siyahlı kulübü; Eczacıbaşı (5),Fenerbahçe (3), Bursa Büyükşehir Belediyesi(2) ve Yeşilyurt (1) da şampiyonluklarıylatakip etti.
BİR GÖRÜŞ
LEVENT TÜZEMEN
Türk kadınının gücü Filenin Sultanları ile gerçekten gurur duyduk. Türk halkı, Amerika'da oynanan finalde voleybolcularımızın zaferini geç saatlere kadar izledi. 2002'de futbol da Dünya üçüncüsü olmuştuk. Güreşçilerimiz, tekvandocularımız, boksörlerimiz nice başarılara imza attı. Özellikle okçuluk branşında olimpiyat şampiyonu olduk. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkkadınının gücünü, şampiyon olaraktüm dünyaya gösterdik. Demek ki çalışınca zaferler kazanılıyormuş. Filenin Sultanları'nı bize yaşattıkları, içinde güç ve azim olan bu dev başarıdan dolayı alkışlıyorum. Umarım onların açtığı yoldan Efelerimiz de yürür. Umarım sporun her dalında tüm bireysel ve takım sporlarında büyük başarılara imza atarız. Ayrıca CumhurbaşkanımızRecep Tayyip Erdoğan'ın spora olan ilgisi, sevgisi ve desteğinin yanı sıra iktidarı boyunca yapmış olduğu mükemmel tesisler başarılarımızın odak noktasıdır. Çünkü geçmişte Türkiye tesis olarak fakirdi, şu anda mükemmel şekilde zenginleşti. Devletin sporaverdiği destek, yeni başarılarımızıkörükleyecektir. Tesis zenginliği sayesinde başta futbol olmak üzere her türlü dev organizasyonları yapabilecekgüç, kalite ve birikime sahibiz.