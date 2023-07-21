Yılların emeğini aldık

“Verdiğim bütün mücadelenin çabasını bu kupayla aldım. Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle tarihi bir başarıyı elde ettiğimiz için gurur doluyum.”
FIVB Milletler Ligi'nde Çin'i sahadan silerek uzun maratonun ardından tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın VoleybolTakımımız'da kaptan EdaErdem Dündar, bir rüyayı gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi. 2005 yılından bu yana milli takım forması giydiğini belirten 36 yaşındaki deneyimli sporcu, "Bukupa, verdiğim bütünmücadelenin emeğidiyebilirim. Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle tarihi bir başarıyı elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Sadece biz değil, tüm Türkiye olarak hepbirlikte şampiyon olduk" dedi.
HAZZI MUHTEŞEM
Koç Santarelli ile başarabileceklerineinandıklarını belirtenkaptan, "Bu ekibin bir parçası olmaktangurur duyuyorum. Çok büyükfedakârlıklar yapıyoruz. Sonundakupaya ulaşmış olmanın verdiğihaz muhteşem" diye konuştu.
'BU SENE KENDİMİZE FAZLASIYLA GÜVENDİK'
TAKIMIN önemli isimlerinden Hande Baladın ise "Ülkemize böyle güzel bir kupa getirdiğimiz için çok mutluyuz. Bu sene kendimize daha fazla güvendik. Bunun sonucu da güzel oldu. Sadece bu seneki emeklerimizin karşılığıdeğil, bu zamana kadar gösterdiğimiztüm çabanın tezahürü bu. Soyunma odasında da buradaki gibi bir hava vardı" açıklamasını yaptı.