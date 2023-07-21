Yılların emeğini aldık

FIVB Milletler Ligi'nde Çin'i sahadan silerek uzun maratonun ardından tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşanbir rüyayı gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi. 2005 yılından bu yana milli takım forması giydiğini belirten 36 yaşındaki deneyimli sporcu,Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle tarihi bir başarıyı elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Sadece biz değil,dedi."Bu ekibin bir parçası olmaktangurur duyuyorum.Sonundakupaya ulaşmış olmanın verdiğihaz muhteşem" diye konuştu.TAKIMIN önemli isimlerinden Hande Baladın ise "Ülkemize böyle güzel bir kupa getirdiğimiz için çok mutluyuz. Bu sene kendimize daha fazla güvendik. Bunun sonucu da güzel oldu.Soyunma odasında da buradaki gibi bir hava vardı" açıklamasını yaptı.