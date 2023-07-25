Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Türkiye Yelken Federasyonu, 4. Uluslararası Yat Yarışları Cumhuriyet'in 100. yılında yapıldığı için gururlu!
Giriş Tarihi: 25.7.2023 11:09

Türkiye Yelken Federasyonu, 4. Uluslararası Yat Yarışları Cumhuriyet'in 100. yılında yapıldığı için gururlu!

AA
Türkiye Yelken Federasyonu, 4. Uluslararası Yat Yarışları Cumhuriyet’in 100. yılında yapıldığı için gururlu!

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, bugün başlayan Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları'nın Cumhuriyetin 100. yılında yapılacak olmasının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Özlem Akdurak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek yarışla ilgili Akdurak, "Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları makamın önemi doğrultusunda federasyonumuzun takvimindeki en önemli faaliyetlerimizin başında gelmektedir. Böylesine önemli bir yarışın Cumhuriyetimizin 100. yılında tekrarlanması ve güney sahillerimizin yanı sıra İstanbul Boğazı'nın güzelliklerini de uluslararası yelken tutkunları ile buluşturacak olması nedeniyle gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Organizasyonun uluslararası bir marka haline geldiğini dile getiren Akdurak, "Yarışlara katılan ülke ve tekne sayısındaki istikrarlı artış, ülkemiz yelkenciliğinin gelmiş olduğu noktayı net bir şekilde gösteriyor. Faaliyetin gerçekleşmesinde emeği geçen başta İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü yönetimi olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Bodrum'da 100. Yıl Halikarnas Kupası adıyla başlayan yarışın ilk ayağı 30 Temmuz'a kadar devam edecek. Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları'nın 2. ayağı ise 27-29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda yapılacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Adana Kozan'da şiddetli deprem! Adana Valisi'nden ilk açıklama geldi: Yıkılan bina var mı?
Yaşlı bakım evinde skandal görüntüler! Gözaltına alındı
CHP'li Bülent Kerimoğlu: İmamoğlu yüzünden sokağa çıkamıyorum
HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'in katil zanlısı tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı!
Zengin babanın hovarda oğlu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Daha çok beklersiniz
HÜDA PAR saldırganının yeni görüntüleri ortaya çıktı
SON DAKİKA! Galatasaray, Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı!
FETÖ’nün İP oyunu
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Yelken Federasyonu, 4. Uluslararası Yat Yarışları Cumhuriyet'in 100. yılında yapıldığı için gururlu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA