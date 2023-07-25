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Giriş Tarihi: 25.7.2023

Yelkenler Ege’de fora

Yelkenler Ege’de fora
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl 4. kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı olan Halikarnas 100. Yıl Kupası, Muğla Yalıkavak'ta bugün başlıyor. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları, Muğla Valiliği'nin destekleriyle, DHL Express Ana Sponsorluğunda, Türkiye Yelken Federasyonu koordinasyonunda İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından gerçekleştirilen organizasyonda dünyanın dört bir yanından gelen yelkenli ve yarışçılar şampiyonluk için mücadele edecek. Bodrum-Marmaris-Bodrum rotasında toplamda 250 deniz milinden oluşan zorlu bir parkurun tamamlanmasıyla 29 Temmuz'da Bodrum Yalıkavak'ta sona erecek. 30 Temmuz'da Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirilecek ödül töreni ile Halikarnas 100. Yıl Kupası'nın galipleri, kupasına kavuşacak.

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Yelkenler Ege’de fora
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