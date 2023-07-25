Yelkenler Ege’de fora

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl 4. kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı olan Halikarnas 100. Yıl Kupası, Muğla Yalıkavak'ta bugün başlıyor. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları, Muğla Valiliği'nin destekleriyle, DHL Express Ana Sponsorluğunda, Türkiye Yelken Federasyonu koordinasyonunda İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından gerçekleştirilen organizasyonda dünyanın dört bir yanından gelen yelkenli ve yarışçılar şampiyonluk için mücadele edecek.30 Temmuz'da Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirilecek ödül töreni ile Halikarnas 100. Yıl Kupası'nın galipleri, kupasına kavuşacak.