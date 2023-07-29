Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları, Muğla’nın koylarını dünyaya tanıttı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Muğla Valiliği'nin destekleriyle, DHL Express ana sponsorluğunda, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Yelken Federasyonu koordinasyonunda İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, dünyanın dört bir yanından gelen yelkenli ve yarışçılar şampiyonluk için mücadele etti. Organizasyona 14 ülkeden, 45 takımda 450'nin üzerinde sporcu katıldı.

Bu yılki yarışlarda Cumhuriyetin Kızları projesi kapsamında, daha önce hiç denize açılmamış kadınlar denizle buluştu. Kotex isimli yelkenlinin mürettebatı deprem bölgesinden gelen ve daha önce hiç denize açılmamış depremzede üniversite öğrencilerinden oluştu. Bodrum ve Marmaris ilçelerinde yeşilin maviyle buluştuğu koylarında yelken basan sporcular, bir yandan birincilik için kıyasıya mücadele ederken bir yandan da doğanın tadını çıkarttı. Organizasyonu takip eden basın mensuplarının yaptığı haberlerin yanı sıra geçilen rotaları görüntüleyen yerli ve yabancı sporcular de sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla bölge tanıtımına katkı sundu.

ENGİN YUVAKTAŞ: TÜM DÜNYADAN YAT YARIŞÇILARINI BURAYA BEKLİYORUZ

Organizasyon Komitesi Başkanı Engin Yuvaktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, coğrafyanın yelken yarışları için çok güzel olduğunu, genelde buradaki yarışların yaz mevsimindeki turizm yoğunluğu nedeniyle kış aylarında yapıldığını söyledi. Düzenlenen bu yarışlara da çok yüksek katılım sağlandığına işaret eden Yuvaktaş, kendilerinin de Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları olarak bölgede olmaktan çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Yuvaktaş, hedeflerinin Muğla ve ilçelerindeki turizme katkı sağlamak olduğunu belirterek, "Tüm dünyadan yat yarışçılarını buraya bekliyoruz. Bunun için de olabildiğince üst seviyede, yüksek kalitede yarışlar düzenleme gayretindeyiz. Bunun içinde büyük bir ekibimiz var ve tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Düzenledikleri yarışların bu coğrafyadaki turizme çok büyük katkısı olduğunu ifade eden Yuvaktaş, bunun için Türkiye Turizmi Geliştirme Ajansı ile birlikte çalıştıklarını anlattı. Yuvaktaş, ajansın yurt dışından getirdiği basın mensuplarıyla yarışın tanıtımı için kendi sosyal medyalarında ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Bunun da meyvelerini alıyoruz. Her geçen yıl ekip sayımız artıyor. Önümüzdeki yıl 100 teknenin üzerinde bir filo ile yine bu yarışı gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz özellikle ABD'den, Avrupa'dan, Avustralya'dan güçlü, bu işi bilen ve dünyaca tanınmış yelkencileri buraya gelmek için heveslendirmek. Bu coğrafyada yarışa katılmak ve kazanmak için heveslendirmek. Umarım bu hedefimizi de başaracağız."