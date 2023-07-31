Filenin Efeleri tarih yazdı

Biz voleybol ülkesiyiz derken sadece kadın takımlarımızın başarılarıyla övünmek olmazdı… Çok değil daha 15 gün önce Filenin Sultanları,Filenin Efeleri'nin de bu yolda göğsümüzü kabartması gerekirdi, öyle de oldu… FIVB Challenger Kupası'nda üst üste ikinci kez adını finale yazdıran A Milli Erkek Voleybol Takımımız, geçen sene Küba'ya 3- 1 yenilip, Milletler Ligi'nin kapısından dönmüştü. Bu kez işi şansa bırakmamalıydık. Finalde ev sahibi Katar karşısında zorlansak da sahadan 3-2 galip ayrılmayı bildik ve şampiyon olduk. Bu maça kadar üst üsteAy-Yıldızlılarımız ilk seti 25- 13 alarak farkını ortaya koydu ve setlerde 1-0 öne geçti. Ancak ikinci sette kendi hatalarımızla rakibi oyuna ortak ettik. 25-21'lik sonuçla durum 1-1'e geldi.Bu kez bitecek derken stres faktörü devreye girdi ve Katar 25-22 ile yine skora ortak oldu: 2-2. Karar setine önde başlayan Milliler, 15-9'la sonuca gidip 3-2'lik galibiyetle tarihinde ilk kez bu turnuvada şampiyonluğunu ilan etti.Ve dilimize sevilen o şarkının şu satırı takıldı; "Efeler gibi heyyyy."umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filenin Efeleri'ni sosyal medyadan paylaştığı mesajla kutladı. Başkan Erdoğan, "FIVB Challenger Kupası Şampiyonu olan A Millî Erkek Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, Milletler Ligi'nde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.ürkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, karşılaşma sonrası heyecanını dile getirdi. Efeler'e skor nedeniyle sitem eden Başkan, "Bu Efeler bizi öldürecek. Buna kalp dayanıyorsa doktora gerek yok. Öldük öldük dirildik. Kolay maçı zora soktuk. Bu maç 3-2 olmamalıydı. Ama olsa da Türk çocuğu bir karakter ortaya koydu. Bu çocukların buraya gelmesinde başta kulüplerimiz, sponsorlarımız, bütün paydaşlara sonsuz teşekkür ediyorum. Voleybol adına yine tarihi bir gün yaşıyoruz. İlk kez Milletler Ligi'ne çıktık. İlk kez Challenger Kupası'nda şampiyon olduk, mutluyuz" ifadelerini kullandı.(Başantrenör): Taraftara teşekkür ediyorum. Bize evimizde gibi hissettirdiler. Erkek voleybolu için büyük bir adım attık herkesi kutluyorum.(Antrenör): İnanılmaz mutluyuz. 3. kez geldiğimiz turnuvada bu defa istediğimizi aldık. Daha iyi işler yapacağız. Erkek voleybolu daha iyi noktaya gelecek.Sonunda hak ettiğimiz yerdeyiz.Bu anı çok bekledik. Sonunda Milletler Ligi'ndeyiz.Bunca yılın emeği var.Sonunda emeğin karşılığını aldık. Seneye olmamız gereken yerde, Milletler Ligi'ndeyiz.Çok duyguluyum. Bu takım hak ettiği yere sonunda geldi. Bu takımda emeği geçen çok isim var. Çok stresli bir maç oldu. Katar karşısında stres yaptığımız belli olmuştur ama kazandık. Avrupa Şampiyonası, olimpiyat elemesi var. 39 yaşına giriyorum. Bu kariyerde bunu da gördüğüm için mutluyum.