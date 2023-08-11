FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası Finali

Üçüncü seti 25-22 kazanan ABD, maçta skoru 2-1 yaptı. Dördüncü sette üstün bir oyun ortaya koyan ABD, seti 25-16 alarak maça 2-2'lik eşitliği getirmeyi başardı.

Karar setini 15-10 alan ABD, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak dünya şampiyonluğunu elde etti.

Milli takım ise gümüş madalya aldı. Daha önce 2011'de bu organizasyonda altın madalya alan Türkiye, 2007'den sonra bir kez daha gümüş madalya kazandı.