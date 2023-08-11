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Giriş Tarihi: 12.8.2023 01:34

FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası Finali

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FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası Finali

FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Türkiye, ABD'ye 3-2 yenildi ve dünya ikincisi oldu. Daha önce 2011'de bu organizasyonda altın madalya alan Türkiye, 2007'den sonra bir kez daha gümüş madalya kazandı.

Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan final maçında milli takım, ABD'yle karşılaştı. Türkiye, ilk seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti. Ay-yıldızlı ekip ikinci seti geriden gelerek 25-23 aldı ve durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü seti 25-22 kazanan ABD, maçta skoru 2-1 yaptı. Dördüncü sette üstün bir oyun ortaya koyan ABD, seti 25-16 alarak maça 2-2'lik eşitliği getirmeyi başardı.

Karar setini 15-10 alan ABD, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak dünya şampiyonluğunu elde etti.

Milli takım ise gümüş madalya aldı. Daha önce 2011'de bu organizasyonda altın madalya alan Türkiye, 2007'den sonra bir kez daha gümüş madalya kazandı.

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FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası Finali
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