Filenin Sultanları ilkleri yaşadı!

2023 yılında FIVB Milletler Ligi (VNL), Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde şampiyon olarak ilkleri tadan Filenin Sultanları'nda başantrenör Daniele Santarelli de bu başarılara ortak oldu.
SANTRALLI İLK ALTIN MADALYASINI KAZANDI
27 Aralık 2022'de A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına geçen İtalyan çalıştırıcı, VNL'de 12 maçta 9 galibiyet alarak organizasyonda kariyerinin ilk altınını kazandı.
Santarelli, daha sonra Avrupa şampiyonluğu ve olimpiyatlara katılma hakkını da ilk defa elde etti. Milli Takım ile 31 maçta 28 galibiyet alan 42 yaşındaki antrenör, Milletler Ligi'nin grup aşamasında yenildiği ABD, Polonya ve Japonya'yı da elemelerde devirip rövanşı aldı.
THY'DEN JESTTHY'DEN
Türk Hava Yolları, Japonya'dan yurda dönen Filenin Sultanları için uçakta sürpriz kutlama düzenledi. Ay-Yıldızlı ekibimize özel hazırlanan pasta ile birlikte, 1 haftalık Turkish Airlines Holidays seyahat paketi de takdim edildi.