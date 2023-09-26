Filenin Sultanları ilkleri yaşadı!

Santarelli, daha sonra Avrupa şampiyonluğu ve olimpiyatlara katılma hakkını da ilk defa elde etti. Milli Takım ile 31 maçta 28 galibiyet alan 42 yaşındaki antrenör, Milletler Ligi'nin grup aşamasında yenildiği ABD, Polonya ve Japonya'yı da elemelerde devirip rövanşı aldı.



THY'DEN JESTTHY'DEN

Türk Hava Yolları, Japonya'dan yurda dönen Filenin Sultanları için uçakta sürpriz kutlama düzenledi. Ay-Yıldızlı ekibimize özel hazırlanan pasta ile birlikte, 1 haftalık Turkish Airlines Holidays seyahat paketi de takdim edildi.