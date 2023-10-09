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Giriş Tarihi: 9.10.2023

135 km’lik ilk etapta Jasper Philipsen güldü

BAHADIR BEYARSLAN
135 km’lik ilk etapta Jasper Philipsen güldü
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dün 135 km'lik Alanya- Antalya etabı ile başladı. Alanya'da İskele Meydanı'ndan startı verilip Antalya'da sona eren etabı, 2.44.31'lik derecesiyle Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen kazandı. 24 takımdan 164 sporcunun yarıştığı turun ilk etabında ikinci sırada Kazakistan'ın Astana takımından Rus sporcu Gleb Syritsa, üçüncü sırada ise Belçika'nın Tarteletto-Isorex ekibinden Timothy Dupont yer aldı. Turun ikinci etabı bugün 166.5 km'lik Kemer- Kalkan etabıyla devam edecek. 12.30'da başlayacak yarış Tekirova, Kumluca, Finike, Demre, Kaş'tan geçerek Kalkan'da finiş yapacak.

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135 km’lik ilk etapta Jasper Philipsen güldü
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