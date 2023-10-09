135 km’lik ilk etapta Jasper Philipsen güldü

8. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dün 135 km'lik Alanya- Antalya etabı ile başladı. Alanya'da İskele Meydanı'ndan startı verilip Antalya'da sona eren etabı,derecesiyle Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen kazandı. 24 takımdan 164 sporcunun yarıştığı turun ilk etabında ikinci sırada Kazakistan'ın Astana takımından Rus sporcu Gleb Syritsa, üçüncü sırada ise Belçika'nın Tarteletto-Isorex ekibinden Timothy Dupont yer aldı. Turun ikinci etabı bugün 166.5 km'lik Kemer- Kalkan etabıyla devam edecek.