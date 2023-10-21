F1 pilotu Hamilton’dan Gazze’ye yardım çağrısı

Formula 1'de 7 defa dünya şampiyonluğuna ulaşan Büyük Britanyalı Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, sosyal medya hesabından Gazze'ye yardım çağrısında bulundu. 38 yaşındaki sürücü, "Masum insanların, özellikle de çocuklarınkasıtlı olarak hedef alınmasının hiçbirhaklı gerekçesi olamaz. Bu kadar çok acı ve keder varken, kolektif gücümüzü kullanarak liderlerimize bu duruma son vermeleri için ellerinden gelen her şeyi yapmaları yönünde baskı uygulamalıyız. Bölgedekiher çocuk güvendeolana kadar durmamalıyız" ifadelerini kullandı.