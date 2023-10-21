F1 pilotu Hamilton’dan Gazze’ye yardım çağrısı

Formula 1'de 7 defa dünya şampiyonluğuna ulaşan Büyük Britanyalı Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, sosyal medya hesabından Gazze'ye yardım çağrısında bulundu. 38 yaşındaki sürücü,Bu kadar çok acı ve keder varken, kolektif gücümüzü kullanarak liderlerimize bu duruma son vermeleri için ellerinden gelen her şeyi yapmaları yönünde baskı uygulamalıyız.ifadelerini kullandı.