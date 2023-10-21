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Giriş Tarihi: 21.10.2023

F1 pilotu Hamilton’dan Gazze’ye yardım çağrısı

F1 pilotu Hamilton’dan Gazze’ye yardım çağrısı
Formula 1'de 7 defa dünya şampiyonluğuna ulaşan Büyük Britanyalı Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, sosyal medya hesabından Gazze'ye yardım çağrısında bulundu. 38 yaşındaki sürücü, "Masum insanların, özellikle de çocukların kasıtlı olarak hedef alınmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bu kadar çok acı ve keder varken, kolektif gücümüzü kullanarak liderlerimize bu duruma son vermeleri için ellerinden gelen her şeyi yapmaları yönünde baskı uygulamalıyız. Bölgedeki her çocuk güvende olana kadar durmamalıyız" ifadelerini kullandı.

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F1 pilotu Hamilton’dan Gazze’ye yardım çağrısı
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