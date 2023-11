Herkesten daha mutluyuz

Bu başarılar hepimizi gururlandırdı. Ancak VakıfBank olarak herkesten daha fazla mutlu olduk. Neredeyse çocukluklarını bildiğimiz, elimizde büyüyen kızlarımız VakıfBank'tan sonra mili takımlarda da bu şampiyonluklara ulaştı. Hem geniş kadroya hem de şampiyon kadroya en fazla sporcu yetiştiren, en fazla sporcu veren takım olmak gururumuzu katladı. Diğer ülkelerin milli takımlarında da birçok sporcumuz vardı. Demek ki doğru insanları alıyoruz. Kaptanımız, Gabi kıta şampiyonluğu aldı. Amerika'da oynayan oyuncularımız güzel madalyalar kazandı.Favori olduğumuzu düşünüyorum. Kızlarımız o duyguyu yaşattılar. Biz orada da şampiyonluğu alıp geleceğimize inanıyoruz.Vakıfbank her yıl sezona başlarken hedefimizi 5'te 5 olarak koyuyoruz. Sezon başında F.Bahçe'yi yenerek ilk kupamızı almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sezon sonunda 5 kupa hedefine ulaşacağız. Geçen sene de aynı hedefle yola çıktık ama spor bu. Rakipler güçlenerek geliyor. Biz bunlardan memnuniyet duyuyoruz. Herkes katkı yapsın, bir ucundan tutsun, spora girsin.Guidetti, 15 yıldır kulübümüzde baş antrenör. Türk bir eşi var, kızı var. Guidetti artık bizden, enişte modunda. İyice Türkiye'ye adapte oldu. Türk halkında bir sempati yarattı. Kendisini kabullendirdi. Sırbistan ile ikinci olarak toplamda 7. kez üst üste Avrupa Şampiyonası'nda kürsüde yer aldı.Türkiye'nin başarısından mutlu olduğunu her konuşmasında ifade ediyor. Bir emek var orada çünkü. Bir bina inşa etseniz belirli bir noktaya getirdikten sonra bir başka mimar, mühendis o binayı bitirse siz de eserle gurur duyarsınız. Giovanni'den kıskançlık duygusu hiç hissetmedim. Milli Takım'da 5 tane Vakıfbank oyuncusu yer alıyor. Onlar da 12 yaşından beri Giovanni ile oynayan çocuklar. O maçları hocamız o ruhla seyrediyor. Benim evlatlarım benim çocuklarım diye izliyor.En önemli hedeflerimizden biri de kız çocuklarının hayallerine ortak olmak. Her yıl en az 4-5 tane oyuncuyu Sultanlar Ligi'ne bir şekilde kazandırmayı amaçlıyoruz. Altyapımızda ciddi elemelerden geçiliyor. Altyapımızdan çıkıp, dışarıda kiralık oynayan çok sayıda sporcumuz var. Onlara, 'Git kiralık oyna, biz seni izliyoruz. Beğendiğimiz anda seni geri alırız. Amacımız bizimle birlikte yola devam etmen' dediğimizde motive oluyorlar. Samimiyetle söylüyorum, dünyanın birçok yerinden menajerler bize, oyuncularının VakıfBank formasını giymek istediğini söylüyor. Çünkü CV'sine başarıları yazmak istiyor. 5'te 5 yapacak, dünya şampiyonu olacak, Guinnes Rekorlar Kitabına girecek, Guidetti gibi bir hoca ve ekibiyle çalışacak… Beş kategoride sürekli olarak Türkiye finallerinde yer alıyor, şampiyonluklar yaşıyoruz. Hatta 2022'de A takımımız ve alt yapılarımız yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyon oldu. 10'da 10 yaparak bir kulübün her yaş kategorisinde yeryüzünde kazanabileceği tüm kupaları kazandık.Kulüp belli bir noktaya geldikten sonra artık bu bir ihtiyaç olmaya başladı. Diyebilirim ki dünyadaki birkaç spor sarayından birisi bu. Burası belediyeyle ortak çalışmayla hayata geçirdik. İçeride bir sporcunun ihtiyaç duyabileceği her şey var. Bunun sporcunun başarısı için de önemli olduğunu düşünüyoruz.VakıfBank'ın milli liberosu Ayça Aykaç, kulübün altyapı organizasyona çok önem verdiğini dile getirdi. Aykaç, "Biz altyapı oyuncularımızla birlikte çalışıyoruz. Aynı havayı soluyoruz. VakıfBank'ta 10 yılım geçti. Ben de ablalarımı izleyerek büyüdüm. Alt yapıdaki oyuncularımızın neler hissettiklerini çok iyi anlıyorum. İnanmaya devam etsinler. Eminim, bizden bile başarılı olacaklar" dedi. Aykaç, kendisi adına rüya gibi bir yaz geçirdiğini belirterek şöyle devam etti: "Sezonun sonunu kupayla bitirmiştik. Hayalinin ötesinde bir milli takım sürecini yaşadık. Sonrasında düğünüm oldu. Düğünüm de hayalimin ötesindeydi. Bu yüzden çok mutluyum."VakıfBank altyapı oyuncusu Selin Çalışkan ise sarı-siyahlı kulüple ilgili duygu ve düşüncelerini şu sözlerle anlattı: "VakıfBank'ta doğdum diyebilirim. Ablam da bu kulüpteydi. Bebekken bile buraya geliyordum. Şimdi de burada eğitim alıyorum. Altyapıdaki son senem. Dünyanın en iyi takımındayız. Herkesin olmak istediği yerdeyim. Bir an önce A takımda formaya kavuşmak istiyorum."