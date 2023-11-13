Haber turu

1.Lig'de zirveyi hedefleyen Kocaelispor, sahasında Çorum FK'yı uzatmada bulduğu golle 2-1 yendi. Körfez ekibi 26 puanla 2. sıraya yükseldi. Tanque'nin penaltısıyla öne geçen ev sahibe tak-ı ma Çorum, Ahmet ile karşılık verdi.Kocaeli'ne 3 puanı getirdi.Manisa FK-Bandırma: 0-2, Boluspor-Sakarya: 2-3, Erzurum-Göztepe: 3-2.Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 öncesi tüm detaylar üzerinde titizlikle çalışıyor. İtalyan hoca, Almanya ve Galler ile oynanacak maçlar öncesi teknik ekibiyle birlikte dünya üzerindeki sayılı FIFA Mükemmeliyet Merkezlerinden birisi olan Acıbadem Sports'u ziyaret etti. Acıbadem Sports'un Direktörü Hakan Artış'tan bilgi alan Montella ile teknik ekibine merkezin Sağlık ve Spor Bilimleri Koordinatörü ve TFF Sağlık ve Performans İcra Kurulu Üyesi Dr. Anıl Işık tarafından,Montella'ya ziyaretinde TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, TFF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Bayraktar, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar Direktörü Buğra İmamoğulları, A Milli Takım Doktoru Doç. Dr. Berkin Toker ve TFF Sağlık Kurulu Koordinatörü Bora Şengöz de eşlik etti.AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti.2 saat 40 dakika süren derbinin setleri 35-33, 25-19, 21-25, 15-25, 15-17 sonuçlandı. Kanarya'da Dick Kooy 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.Ziraat Bankkart-Hatay BŞB: 3-0, Cizre Bld-İzmir Akkuş Bld: 3-1, Alanya Bld-Spor Toto: 3-1, Arkas:-Bursa BŞB 1-3.Madrid'de Arda Güler'in sakatlığı ile başlayan süreç takımı karıştırdı. Baş sağlık görevlisi Niko Mihic görevden alındı. 2017'den bu yana kulüpte çalışanÜnlü doktorun görevden alınmasında geçen sezonki Benzema, Alaba ve Ceballos'un sakatlıkları da sebepler arasında.