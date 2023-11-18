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Giriş Tarihi: 18.11.2023 13:13

F1 Las Vegas Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in

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F1 Las Vegas Grand Prix’sinde pole pozisyonu Leclerc’in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. ayağı Las Vegas Grand Prix'sine, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak. Carlos Sainz, sıralama turlarını ikinci sırada tamamlamasına rağmen aldığı ceza nedeniyle yarışta 12. sırada yer alacak.

ABD'nin Nevada eyaletindeki 6,2 kilometrelik Las Vegas Strip Pisti'nde 50 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında Leclerc, 1:32.726'lık derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. Monakolu sürücünün takım arkadaşı Carlos Sainz, 1:32.770'lik süresiyle ikincilik, pilotlar klasmanında dünya şampiyonluğunu önceden garantileyen Red Bull sürücüsü Max Verstappen 1:33.104'le üçüncülük, Mercedes pilotu Büyük Britanyalı George Russell 1:33.112'yle dördüncülük elde etti.

Antrenman seansının ardından aracında değiştirdiği güç ünitesi sebebiyle 10 sıra geriden başlama cezası alan İspanyol Sainz, yarışa 12. sıradan başlayacak. Bu nedenle yarışın başlangıç noktasında, Verstappen ikinci; Russell üçüncü sırada yer alacak. Las Vegas Grand Prix'sinde yarış, yarın TSİ 09.00'da yapılacak. Organizasyonda, Verstappen'in 17, takım arkadaşı Sergio Perez'in 2, Sainz'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

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F1 Las Vegas Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in
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