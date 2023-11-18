F1 Las Vegas Grand Prix’sinde pole pozisyonu Leclerc’in

Antrenman seansının ardından aracında değiştirdiği güç ünitesi sebebiyle 10 sıra geriden başlama cezası alan İspanyol Sainz, yarışa 12. sıradan başlayacak. Bu nedenle yarışın başlangıç noktasında, Verstappen ikinci; Russell üçüncü sırada yer alacak. Las Vegas Grand Prix'sinde yarış, yarın TSİ 09.00'da yapılacak. Organizasyonda, Verstappen'in 17, takım arkadaşı Sergio Perez'in 2, Sainz'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.